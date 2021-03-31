本报上海3月30日电 （记者巨云鹏）为营造安全有序水域治安环境，上海市政府制定了《上海市水域治安管理办法》，将于4月1日起施行。

《办法》明确禁止了9种违反水域治安管理规定的行为，主要包括：扰乱港口（码头）、锚地等区域或者船舶上的公共秩序；扰乱水域单位秩序或者水域群众聚集性活动秩序；擅自进入、停靠国家和本市禁止、限制进入的水域、岛屿；非法拦截或者靠登他人船舶，未取得驾驶证驾驶或者偷开他人机动船舶，故意冲撞他人船舶以及其他危害水域公共安全的危险驾驶行为；非法隐匿、留用或者擅自处理水域漂浮的违禁物品等。有上述行为的，公安机关将依法查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

其中，上海市禁止船舶航行的水域，主要指青草沙饮用水水源保护区、陈行饮用水水源保护区、崇明东风西沙饮用水水源保护区。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 14 版）

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