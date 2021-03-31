推动湿地生态补偿和修复
天津每年将安排资金约1亿元
2021年03月31日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津3月30日电 （记者扎西）为建立天津市绿色生态补偿长效机制，持续推动湿地生态补偿和修复工作，近日，天津市财政局会同天津市规划资源局修订《天津市湿地生态补偿办法》。
《办法》规定，“十四五”时期天津市财政将继续按照每亩500元标准，对天津市重要湿地自然保护区实施退耕还湿、退渔还湿工程流转的集体土地给予补偿。据初步测算，涉及相关区湿地流转集体土地21万亩，每年市财政将安排补偿专项资金约1亿元。实施湿地生态补偿的范围包括对重要湿地内自然保护区核心区、缓冲区实施退耕还湿、退渔还湿工程流转集体土地，实施生态移民，以及对湿地自然保护区实施生态补水的补偿。
《 人民日报 》（ 2021年03月31日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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