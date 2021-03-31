吉林计划今年生态修复200万亩
力争2025年森林覆盖率超45.8%
2021年03月31日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报长春3月30日电 （记者刘以晴）记者日前从吉林省林业和草原局获悉：2021年，吉林计划完成生态修复200万亩、绿化村屯1000个、城市和县城绿化1万亩。到2025年，吉林全省森林覆盖率力争达到45.8%以上，草原综合植被盖度力争达到72.3%。
为完成林草重点任务，吉林省将聚焦生态修复，科学开展大规模国土绿化行动；强化资源有效管护，规范提升林草生态监管水平；深化重点领域改革创新；加大林草产业转型和信息化建设力度。
版式设计：沈亦伶
《 人民日报 》（ 2021年03月31日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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