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水质、噪声、空气状况可自动监测，停车位、长途客运等动态能实时掌握

智慧大脑显本领 治污治水治交通（关注智慧城市建设）

本报记者  田先进  姚雪青  窦瀚洋
2021年03月31日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　智慧城市建设有效提升了政府治理效能。智慧治污，大数据关联污染源信息，空气、土壤等数据实现全天候监测；智慧治水，高频微波精准测雨，地表降水的信息获取更准确；智慧交通，盘活了热门地段停车资源，有效匹配停车需求，缓解了停车难……实时监测、多方共享，数据联通与整合让城市生活更加美好。

　　

　　水质全天监测

　　数据综合研判

　　打开网页，输入用户名和密码，鼠标轻点“确定”，一张安徽黄山市新安江流域水系分布图便跃然“屏”上。

　　“我们眼前的就是黄山市新安江水质自动监测数据管理平台。”黄山市环境监测站站长王佩香指着屏幕告诉记者，“目前，全市水质自动监测站点、已建成的空气自动监测站点、噪声监测点位及土壤监测点位在我们平台的GIS地图上都可以精准定位。”

　　为进一步加强对新安江流域的环境治理，2019年5月17日，黄山市新安江水质自动监测网络及数据管理平台项目正式立项。建设内容包括在新安江流域（黄山市境内）干流、主要入河支流、主要湖库和重点水域新建36个水质自动监测站。“监测站实现了取水、指标检测、数据上传等程序的一体化智能操作，目前，数据管理平台实现了对现有18个自动监测站数据的监控，一旦水质出现异常，平台就会发出预警。”王佩香说。

　　去年10月27日8时，新安江水质自动监测数据管理平台显示，率水大桥断面氨氮浓度大幅升高，已超过地表水二类标准。黄山市环境监测站通过平台发现情况后，第一时间将相关信息发送至黄山市生态环境局屯溪分局。

　　“好在处理及时，没有对更大范围的水质造成影响。”黄山市生态环境局屯溪分局副局长何忠保说，“水质自动监测站每4小时就会完成一次水质监测，一天可以上传6组数据到管理平台，我们利用大数据关联附近污染源信息，排查溯源，真正实现了对新安江水质的全天候监测。”

　　“相比于往常每月一次的手工水质监测，自动监测省时省力，其结果也会更加科学。”王佩香介绍，通过自动监测，每月我们可以将多组数据进行综合研判，对水质进行更客观的评价。

　　在江苏江阴，全市建成水气一体的“天网工程”，水质自动监测站覆盖全市主要河道71个断面，乡镇实现空气自动监测站全覆盖，250个行政村安装简易PM2.5站，实施全天候、全时段考核。污染源自动监测方面，目前已建成的纳入考核的联网国控污染源有214家共计288个监控点，其中水污染源191家217个监控点，气污染23家71个监控点。同时完成61家餐饮企业油烟在线仪、42套重金属在线仪的安装、联网工作。对重点行业、重点企业、重点信访企业、废气设施安装用电工况设备，实现对企业生产设施和治污设施用电数据、运行工况进行24小时不间断监测，从技术上实现了从“人防”到“技防”的全过程监控，实现全天候、全时段、全过程监管。

　　高频微波测雨

　　数据实时共享

　　去年6月15日，江苏江阴遇到了进入梅雨季节以来最大一次强降雨。位于该市水利局的“高时空分辨率微波测雨数据分析与服务云平台”显示，即便是全市性的大降雨，具体分布情况也各有不同：其中降雨量最大的澄江街道，雨量在3小时内达到100毫米，比一街之隔的新城东街道多了不少。

　　经过与气象部门的会商研判，水利部门认为，如果排水系统无法及时排水，容易引发内涝、造成城市灾害。

　　采取措施、精准指挥。平台的降雨大数据实时共享给交通、应急、城管等防汛成员单位。交通部门提前采取灵活的调度措施并及时发布信息，减少对市民出行的影响；应急及城管部门对相关区域精准救援……

　　这是怎么做到的？这要从正在江阴创新试点的“微波测雨解决方案”说起。

　　测雨新技术，是现代城镇治理中的重要环节。“雨情监测已有多样化手段，如雨量计测站能监测单点雨量，但是数量有限也易受外界环境干扰且需经常性维护；天气雷达可以估算降雨强度，但存在覆盖盲区且价格高；测雨卫星虽然覆盖面广，但是时效性较差。”江阴防汛办信息化负责人邹明忠介绍，“微波测雨”是更为精准化的新技术手段。

　　“微波测雨”利用几乎与近地表平行传播的高频微波进行降雨监测，有效解决了扫描方式和地物影响等问题，因此能够获取近地表降水的准确信息，不仅系统稳定性强、日常无需维护，且时空分辨率高。

　　记者了解到，“高分辨率降雨监测系统”及“微波测雨解决方案”，从2019年获得江苏省水利厅水利科技项目研究课题以来，已在江阴的城镇、G2高速江阴段等全面应用并取得显著效果。

　　同时，在浙江杭州下城区，各种“智慧治水”的高科技手段也在被不断尝试。在下城区灯塔社区旁的横河港，全线2.2公里看不到一个值守人员，自吸式水上垃圾收集器将河道里的垃圾都吸纳起来，无人驾驶巡检收集船正在水面上巡检，这条船就像家里的扫地机器人，不停地在河道里来回穿梭，边行驶边将漂浮在水面上的垃圾网过来，同时还能兼顾执法取证、自动巡河的功能，实现对水质突变、河岸破损、垃圾堆积等场景自动预警上报，对河道不法行为进行远程喊话提醒。

　　从去年下半年起，下城区对辖区多条河道推广运用智能监测系统、无人驾驶船只巡检系统、河道垃圾自动清扫系统等。如今，率先试点的横河港，已实现24小时无人监管。

　　巧用城市大脑

　　缓解交通压力

　　对杭州市民赵丹而言，以前每次陪母亲去医院做血液透析都是件头疼事，“母亲患有尿毒症，行动又不便，每次开车送她去医院透析，都要在车流中挤上大半天，而且还不好停车！”

　　赵丹常去的医院，是杭州市第一人民医院，位于市中心湖滨商圈，与西湖直线距离不足400米，周边商场云集，游客众多，交通压力不言而喻。遇到早晚高峰，就诊车辆环绕医院排起长龙，交警部门对此也很无奈。

　　随着杭州城市大脑的不断完善，解决这个“老大难”，终于在去年找到了突破口。湖滨街道党委书记孔兴桥介绍，去年4月，街道与卫健、城管和交警3个部门组成专班，通过杭州城市大脑，梳理出医院周边包括商业综合体在内的4个停车场共1293个车位。“我们还发现，商业综合体因营业时间略晚，还能与医院停车早高峰形成错峰，能大大缓解仅有127个车位的医院停车场。”

　　在城管协助下，街道与几家停车场达成共识，为医院车辆引流，卫健部门帮助医院在其线上挂号系统接入周边停车位预约，交警部门通过在多个路口设置电子引导牌，让开往医院的车辆跟随引导顺利开往指定停车场。

　　经过3个多月准备，去年7月10日正式上线运行。孔兴桥介绍，如今，经过不断调整，现在电子引导牌平均一天能引导284辆车，周边停车位最远步行5分钟就能到达医院，成了不少就医人士的首选。“不仅如此，商业综合体的停车周转率还实现了翻倍增长，我们打算把成功经验复制推广到其他拥堵路段。”

　　近年来，安徽省淮北市交通运输管理部门也通过智能监测网络的建设，延伸了监管的时间和范围，实现了全天候、多领域的实时监管，也有效降低了监管成本。2018年以来，淮北市交通运输局在行业内开展与部、省、市管理部门和运输企业的数据联通与整合，不仅实现了与全省各类交通政务数据的对接，也实现了与全省范围的旅游包车、网约车、机动车检测站等众多运输企业运营数据的联通。

　　除此之外，淮北市交通运输管理部门还利用自身研发的各类信息化系统，对长途客运、旅游客运等重点运输车辆运行动态、运输企业运营业务过程、安全生产作业实施数字化、在线化智能监测。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 13 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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