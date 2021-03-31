人民网北京3月31日电 （赵竹青）30日，科技部网站公布《关于中央引导地方科技发展资金绩效评价结果为优秀地方的公示》，通过专家绩效评价、问卷调查、综合绩效评价等工作，形成了绩效评价报告，江苏、广东、北京、浙江、河南绩效评价结果为优秀。公示期为3月30日至4月2日。

据悉，根据国务院办公厅《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》（国办发〔2018〕117号）要求，按照《中央引导地方科技发展资金管理办法》《中央引导地方科技发展资金绩效评价实施办法》的有关规定，科技部委托第三方专业机构对2020年各地方实施引导资金情况组织开展了绩效评价。

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