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线下门店已突破3万家 “剧本杀”是如何俘获年轻人的?

马中红
2021年03月31日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：线下门店已突破3万家 “剧本杀”是如何俘获年轻人的?

“剧本杀”是如何俘获年轻人的

2016年前后悄然出现的“剧本杀”游戏，在短短几年间俘获了众多年轻玩家。某生活服务平台统计数据显示，截至2020年年底，“剧本杀”线下门店已突破3万家，剧本杀App在苹果应用商店游戏免费榜中飙升至第三位，俨然新游戏霸主。

何谓“剧本杀”？它其实是“谋杀之谜(murder mystery game)”的中文译名，是欧美年轻人喜欢的一种多人角色扮演的推理游戏，具有戏剧和游戏双重属性。国内一些综艺节目等借鉴“剧本杀”游戏模式设计内容，从而带动了“剧本杀”在国内的流行。当下国内“剧本杀”风格已呈现多样化，不过它们拥有共同的叙事框架和底层逻辑，即“谋杀—调查—推理—找出凶手或洗脱嫌疑”，也就是一群玩家围绕一个案件或事件，分别扮演正派和反派角色，最后玩家们通力合作发现真凶。这样的过程称为“打本”“玩本”“盘本”，一场下来需要4～6小时。

时下的“剧本杀”有线上和线下“打本”两种方式。线上App提供的剧本大部分免费，少数精品剧本需要付费，玩家在同一个“房间”以声音展开角色扮演游戏；线下实体店通常根据剧本设定布置场景，玩家同处一室，通过语言、表情、谈吐、肢体动作等表演故事。不难看出，“剧本杀”集合了90后、00后所喜爱的流行文化样式，如真人秀、直播、脱口秀、Cosplay(角色扮演)、吐槽大会等，不同的是，“剧本杀”让普通观看者摇身一变为剧情表演者，由此带来全方位、多感官、深度卷入的极致体验。

从组团选本、研读剧本到开始表演，“剧本杀”长时间的身心投入、沉浸式的游戏氛围，观察、揣摩、讨论的玩本过程，本质上是人与人之间一次难得的深度交流沟通。毫不夸张地说，“剧本杀”已成为年轻人扩大社交圈的一种有效媒介。就组团来说，线上“剧本杀”以陌生人为主，线下“剧本杀”则叠加了熟人和陌生人。笔者研究团队在访谈中发现，年轻人之所以偏爱线下打本，在于这种玩法重新恢复了被互联网社交媒体“弱连接”蚕食的线下真实身份的强连接，有助于跳出自己日常生活和工作的圈子，结识更多有趣好玩的人，甚至发展成为好朋友。游戏外玩家的线下聚会活动，也很难让“独自打保龄球”的“空巢青年”“免疫”。

一代人有一代人的游戏。跳房子、捉迷藏、拼乐高、玩王者荣耀……在众多游戏类型中，最迷人的莫过于关于身份想象与角色扮演类的游戏。换言之，每个人内心都有一个“魔鬼”，都不愿意服从现实生活分配给他的角色，都在等待和寻找逾越现实身份的时机。“剧本杀”无疑为当下生活在庸常状态的年轻人提供了想象和超越的游戏空间。大量“剧本杀”的故事框架虚构了时空，遮蔽了真实身份，留出肆意想象的游戏空间。这种时空和角色身份的转换，从某种意义上来说，是解决关系紧张、释放对峙情绪、获得内心平衡的一种方法。

在“剧本杀”中，玩家自主挑选角色、发挥想象力补充和丰富角色的过程，也是逐渐放下自己，进入想象和扮演“他者”的过程。借用弗洛伊德的说法，玩家忘掉“自我”，无惧“超我”，仅留“本我”在场。如此，现实世界的规范、法则和道德便失去约束力，玩家按游戏的规则而非现实的规则，按本能的、快乐的原则而非社会的、道德的原则行事，甚至可以不断触碰自我底线，挑战超我，在游戏空间里安全地享受不被现实世界所允许的奇情幻想。无论是开放式还是封闭式的剧本，都可以让参与其中的玩家产生更好的游戏和人生体验。

游戏是人的本能欲望，也是构建完整人格所不可缺少的组成部分。现代社会快速发展伴随着的失控，正在撕裂完整人生，我们不得不面对异化的威胁，因而挣脱束缚，从片面、功利的人回归完整的人便成为人们需要游戏的重要动因。“剧本杀”为玩家提供了非日常的游戏娱乐空间，沉浸式玩本过程具有释放压力、寻觅刺激、获得愉悦的治愈功效。在游戏提供的充满想象力的异度空间中，玩家得以摆脱日常羁绊，以“他者”身份体验天马行空的多样人生。玩本作为媒介，也为年轻人创造了深度互动交流和拓展社交关系的可能性。

马中红

(责编：王震、吕骞)

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