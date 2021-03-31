原标题：山西：科技体制机制重塑性改革构建创新发展新格局

30日，山西省科技工作会召开。山西省科技厅厅长卫英慧说，山西创造性贯彻习近平总书记关于科技部门“四抓”的重要指示要求，认真落实省委“盯需求、强决策、抓落实、看结果”的战略意图，全面开展科技体制机制重塑性改革取得阶段性成果。

在管理体制上，山西成立了由省委书记、省长担任双组长的省创新生态建设领导小组，彻底打破了科技单线低效、创新资源分散、“九龙治水”等长期困扰全省科技创新的发展困局。在运行机制上，建立了企业技术创新需求征集、专家咨询论证、产学研用一体化贯通、利用“揭榜挂帅”撬动全社会创新资源、项目全过程跟踪服务和动态调整、以科技成果转化为导向评价等六大新机制。在机构设置上，着力打破科技产业融合障碍，建立7个产业科技处室，牵头组织14个重点产业科技创新；建立5个支撑处室，从人才、项目、平台、科技合作等方面服务产业创新；设立成果转化与评价监督处室，强化科技成果快速转化和科技监督机制；整合设立办公室和人事处2个综合部门，最终构建起产业科技处室牵引、服务支撑处室保障、评价监督处室协同推动的科技行政管理新体系，从根本上促进了科技与经济的密切结合，同时实现了科技权力运行的有效制衡。（记者王海滨）

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