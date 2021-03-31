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新冠疫苗接种技术指南为公众解疑释惑

2021年03月31日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：新冠疫苗接种技术指南为公众解疑释惑

　　尽管中国新冠疫苗全球供应和全民接种已经双双破亿，但仍有民众对接种新冠疫苗心存疑虑。

　　几天前，华山医院感染科主任张文宏在武汉发声：不接种的人会吃亏。

　　但新冠疫苗又有一些接种禁忌。慢性病人能不能打？肿瘤患者能不能打？怀孕了能不能打？想怀孕又能不能打？每个人的情况不同，想接种的人可能满头问号。有没有一个判断标准，让大家不因为疑虑“吃亏”呢？

　　3月29日，国家卫健委网站发布了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》（以下简称《指南》），《指南》由中国疾病预防控制中心新冠病毒疫苗工作组起草，经国家免疫规划专家咨询委员会审议通过，基于已有数据和研究，对公众的绝大部分疑虑给出解答。

　　懂它，然后用它

　　《指南》一上来就为基层单位和公众简单介绍了目前可以接种的5种新冠疫苗，及其使用的3个不同技术路线。

　　那么，接种疫苗时经注射器进入身体里的究竟是什么呢？对于3种灭活疫苗来说，它们是被驯化后的病毒“尸体”，不再作恶，却能激发免疫力；腺病毒载体疫苗是把一部分病毒基因用载体带进身体，翻译出目标蛋白激发免疫；蛋白重组疫苗是把病毒部分蛋白在体外利用“细胞工厂”制造出来，打进身体激发免疫。

　　中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆解释，接种疫苗之后，身体会产生抗体，有的疫苗也会产生细胞免疫，有的还会产生相应的免疫记忆。有了这些抗体、细胞免疫、免疫记忆，一旦病毒侵入时就有了免疫力，有预防感染、预防发病、预防重症、预防死亡的作用。

　　这些人群可“对号入座”

　　针对不同的人群，《指南》给出详细的接种建议：60岁及以上人群，建议接种；18岁以下人群，暂不接种；慢性病人群，建议接种；哺乳期女性，建议接种。

　　对于患有肿瘤、感染HIV等免疫功能受损的人群，目前尚无安全性和有效性数据，建议接种灭活疫苗和蛋白重组疫苗，腺病毒载体疫苗需要权衡。

　　曾经感染过新冠病毒的人群，在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。

　　值得一提的是，18岁以下的青少年和新生儿只是由于数据暂未完善，暂缓接种。在日前召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，王华庆解释，18岁以下的人群（包括新生儿人群）目前没有比较系统的三期临床数据，但后续会得到，未来会基于疫情防控的需要和临床数据不断完善接种策略。

　　国药中国生物公司方面表示，中国生物此前开展过涵盖3—17岁年龄段系统性、安全性、免疫原性的临床研究，目前数据显示达到了预期效果，免疫原性、中和抗体检测也已全部完成，近期将和药监局沟通，相信不久可以覆盖这部分人群。

　　还有一部分人群在剂次接种间隔会去往异地，应该如何接续呢？

　　《指南》建议尽量使用同一个企业的品种完成两剂接种，假如说遇到了异地供应不上同品种的时候，可以采用同种类的其他生产单位疫苗产品进行替换，完成两剂次的接种。

　　《指南》还明确了5种不能接种新冠疫苗的情况，主要包括过敏者、曾经有疫苗严重过敏反应的人、有严重神经系统疾病的人、疾病急性发作期的患者、孕妇。

　　等别人接种，自己吃亏

　　有网友对疫苗接种还有犹豫心理，甚至有人认为别人接种就可以，自己不接种，等免疫屏障形成了就不会被感染。

　　针对这样的心态，张文宏认为：这不是疫苗的问题，而是人性的问题。面对全世界都在抢的新冠疫苗，无偿使用却犹豫了。

　　王华庆从免疫屏障的牢固和建立速度角度分析，呼吁公众接种。

　　“绝大多数人都是易感者，接种疫苗是最有效的防控措施。接种的人越多，建立的免疫屏障越牢固；接种得越快，就越早形成免疫屏障。”王华庆说，如果大家都有这样的心理不去接种，免疫屏障就建立不起来，一旦有传染源传入，就可能发病、甚至大流行，希望通过大家共同努力，早一天把免疫屏障建立起来，社会生活尽快回归正常。

　　（科技日报北京3月30日电）

(责编：赵竹青、吕骞)

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