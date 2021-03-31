原标题：借力海南自贸港政策东风 三亚科技创新产业欲“腾飞”

高导电宏观石墨烯膜及其电子器件、高端海水淡化反渗透膜的产业化、探头式激光共聚焦显微内窥镜、新型mRNA疫苗、大洋航路气象导航系统、海上风电工程技术服务及产品产业化……3月28日，第二届三亚崖州湾科技创新创业大赛暨首届国际赛半决赛在三亚崖州湾科技城正式开赛，经过层层选拔，23个优质项目成功晋级总决赛。

日前，科技部办公厅与海南省政府办公厅联合印发《海南开放创新合作机制》提出，加快落实海南科技创新的重大任务部署，以开放合作促进海南省提升科技创新能力，以科技创新支撑海南自由贸易港建设。其中包括推动海南深化国际技术转移示范区建设，支持海南建设国家科技成果转移转化示范区等举措。

“参赛项目强者如云，我们有竞争也有合作。但我们的产品是非常契合三亚崖州湾科技城的发展定位，相信我们在三亚崖州湾科技城有一席之地。”深圳市吉影科技有限公司负责人邱海虹介绍，旗下产品包括水下智能机器人系列、深海载人潜器系列等，现已远销全球40多个国家和地区。

“三亚崖州湾科技城是重要的产业聚集区，中国船舶集团和中科院深海研究所等已经形成产业群，加入海南先进海洋装备的产业大军必然发展更好。”东莞小豚智能技术有限公司总经理耿涛表示，公司在水上装备行业有28项发明专利，对落户三亚充满了信心。

“我们不仅为参赛项目提供新思路，还从多维度考察参赛项目，晋级半决赛的项目均有技术门槛高、前景广、团队运营能力强等特点，符合投资定位，我们都有投资的冲动。”深圳市青橙资本股权投资管理股份公司负责人孙立清说，很多投资机构看好晋级项目。同时，孙立清也给晋级团队提供了建议，希望晋级团队积极与投资机构对接，为融资打好基础。他还提出，参赛团队要充分利用好赛事平台，寻求参赛企业产业链上下游合作的机会。此外，还要积极对接落地事宜，借力海南自贸港政策东风，抓住三亚崖州湾科技城产业腾飞机会，推动项目方在本地应用场景尽早应用。

据悉，这些涵盖智能制造、生命健康、信息技术等高科技领域的优质项目是从全球509个项目中选拔而出。通过六大分站赛的严格选拔，共有39个来自全球的优质项目入围大赛半决赛。入围半决赛的39个项目中有14个海洋应用方向项目、有9个生命科学领域项目、有9个先进制造等硬科技领域项目以及7个综合类项目，符合三亚崖州湾科技城产业优势，落地应用场景匹配。

今年大赛新增的海外综合赛区，吸引了近百个海外及海归团队报名参赛，利用海南自贸港政策优势，充分发挥好引进来、走出去的关键作用。海外背景项目主要来源于美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡、日本、德国等国家和中国香港地区，39个晋级半决赛项目中有17个项目的核心创始团队成员拥有海外相关背景，接近晋级项目总数的一半。其中有16个都是海外博士创业项目，创始团队中云集了专家、高校教授、访问学者等高学历人才，凸显出大赛科技含量高、项目质量好、高端人才多的特点。

组委会表示，入围总决赛的23个项目成熟度高，创新性强，符合三亚崖州湾科技城产业定位，具备高科技、高智力、高创新等特点。据介绍，大赛为优质项目团队提供总额1100万元的丰厚奖金池，单个项目最高获奖奖金高达100万元，并为符合条件的参赛选手，提供落户奖励、业务保障、鼓励科创奖励、企业税收奖励、引进人才奖励等多方面的创业支持。

(责编：赵竹青、吕骞)