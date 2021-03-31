本报记者 徐佩玉

近年来，为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪也呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽。这些洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。日前，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，并表示将加大打击力度，管住人、看住钱，维护金融安全。

此次发布的6个典型案例中，有的是检察机关通过立案监督追加起诉洗钱犯罪嫌疑人，有的是在审查起诉中追加认定洗钱犯罪数额，有的是在自行侦查上游犯罪时发现洗钱犯罪线索移送公安机关侦查，有的是通过综合运用间接证据有力证明和指控洗钱犯罪，从不同侧面展现了中国对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。

从披露的洗钱犯罪典型案件来看，洗钱犯罪领域越来越广泛，洗钱手段花样百出。

以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，给反洗钱工作带来新挑战。2017年2月至2018年1月，杭州瑞某商务咨询有限公司员工雷某和李某，应腾某公司实际控制人朱某要求，明知腾某公司以外汇理财业务为名进行非法集资，仍向朱某提供多张本人银行卡，接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后，雷某、李某配合腾某公司财务人员，通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方式将上述非法集资款转移给朱某。此案例中，被告人为隐匿资金真实去向，大额取现或者将大额赃款在多个账户间进行频繁划转；为避免直接转账留下痕迹，将转账拆分为先取现后存款，人为割裂交易链条，利用银行支付结算业务采取了多种手段实施洗钱犯罪。

在洗钱犯罪中，很多资金转移是通过金融系统进行的，金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。数据显示，2020年人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合。作为反洗钱工作部际联席会议牵头部门，中国人民银行表示，下一步，将积极会同联席会议各成员单位压实责任，发挥合力，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。

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