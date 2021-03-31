本报记者 孙亚慧

颜景川（右一）在公司车间内向客户展示自己公司生产的激光设备。

颜景川正在调试设备。

激光，曾被称为“最快的刀”“最准的尺”，而切割、打标、焊接是现阶段中国激光设备在工业领域的主要应用。近年来，中国激光产业在技术创新和市场规模方面都取得了较大进步，国产化全面替代进程加快，替代质量提升显著。

在山东淄博，颜景川便是这样一个“激光追梦人”。早在7年前留学回国时，他就瞅准了激光领域的创业先机，以发展本土激光产业作为奋斗目标，颜景川和他的团队从只能生产相对简单的激光打标设备，到可以把激光焊接、切割等设备出售给国际知名企业，这支年轻的团队在齐鲁大地书写了属于自己的精彩篇章。

将创业的“根”留在故乡

从小生长于淄博的颜景川，硕士毕业于韩国大邱大学，之后又前往德国游学1年，学习工业设计。回国后，一次帮亲人寻找熔断工业纺织品替代方案的机会，给了颜景川创业灵感。“我在韩国读书做市场调研的时候接触过激光技术，而当时国内所用的方式相对比较传统，我想或许会找到新的切入点。”颜景川说。

2014年，在“大众创业、万众创新”的号召下，颜景川放弃了在韩国知名企业工作的机会和优渥薪资回到淄博，正式创办山东镭泽智能科技有限公司，带领一支激光工业化设备研发团队入驻大学生创业孵化中心。最初团队里，包括颜景川在内的4名成员全都是海归，这支“海味儿”十足的国际化团队拥有全球视野，这也为打通国内外相关行业资源提供了更多渠道。

技术研发方面，颜景川与山东理工大学物理光电学院深入合作共建研究室，同时还在技术人才相对集中的深圳建立了研发中心，以整合技术与人才资源。仅仅一年之后，他就带领团队赢得了2015年全国创业专项大赛三等奖的好成绩，那时，他以生产为陶瓷、玻璃进行激光打标的设备作为切入点，公司逐渐在市场打开了市场。

伴随着国内互联网行业蓬勃发展，颜景川也不可避免地要面对团队成员的离开，他尊重同伴的选择，但也希望能通过提供不逊于互联网大公司的工作环境，为家乡留住更多人才。“在德国，不少拥有超过百年历史的高新技术企业都诞生于乡镇，而并非大城市，这些历史悠久的企业的根也一直在那里。”这让颜景川铆足了一股劲——他想在家乡也创办一家这样的企业。

在颜景川的公司里，为了给员工提供更前卫且舒适的工作环境，他请专门的设计师将办公区设计成了北欧风格，公司管理在流程和制度上也减去了不少冗杂环节。年轻人彼此启发、互相激励，逐渐积累起的人才厚度开始凸显颜景川团队的竞争优势。

肥沃土壤供给创业养分

为了更好地促进企业转型，破解高层次研发人才难以引进的难题是关键。颜景川决定将研发项目外包，公司提要求、提思路、出资金，再由高校或科研院所按企业要求完成，知识产权归公司所有。通过这样的模式，颜景川在很大程度上降低企业运营成本的同时，也更好地利用了北京、上海等地的优质科研资源。

截至目前，颜景川团队已与中科院上海光学精密机械研究所、山东理工大学光电研究所、北京交通大学光电研究所等研究机构建立了研发关系，还与美国波士顿大学等一批国外激光及光学专业的优秀技术人才展开了合作。

颜景川并非学技术出身，但如今，镭泽公司的生产车间却是他最常去的地方，操作设备、看图纸，他对每一个技术环节都烂熟于心。

2016年，颜景川团队迎来了发展历程上的重要一刻——镭泽成为西门子公司的激光设备供应商，对于这支非常年轻的创业队伍来说，这是进一步打开海外市场的重要契机和依凭。

“得到西门子的认可并不容易，它会考察评测我们包括企业特色文化、质量体系、数字化体系甚至仓库管理等在内的诸多维度。”颜景川坦言，极其细化的考核标准让团队在准备过程中承受了不小的压力，但他们最终依靠运营水平向西门子证明了公司的实力。“技术创新是公司发展最强大的后劲，我们若想要走进世界激光设备的高端市场，是要拿出硬实力来说话的。”

创业7年来，颜景川公司的设备走进了英国剑桥大学的实验室，走进了南美洲的厄瓜多尔，走进了韩国LG集团，走进了印度最大的集团公司TATA……

在颜景川看来，自己短短几年内所取得的成绩，得益于脚下这片创业沃土。“对创业者来说，选择很重要。于我而言，毕业那年回国创业的决定做对了！我们中国有蓬勃的市场和很好的创业环境，这片土地能给创业者提供充足养分，良田才能结硕果。”颜景川说。

上下游企业聚合发展

受新冠肺炎疫情影响，颜景川公司的生产在去年上半年一度陷入停滞，第一台机器在5月底才完成交付。那段时间，颜景川遇到了创业以来最大的压力，不少员工甚至主动提出降薪，要与公司共渡难关，这让他感动不已。

“国家一系列助企纾困的政策实实在在地解了我们的燃眉之急。”颜景川说，当地银行派出专员与企业对接，投放无抵押小额贷款，以帮助公司缓解疫情期间的融资压力，而员工社保减免等政策，也减轻了企业的经营压力。“去年下半年开始，我们的经营就实现了反转，到第四季度，打了场漂亮的‘翻身仗’，之前几个月员工降薪的部分也全部补发完毕，表现优异的员工还涨了薪水。大家相信我才愿意一直跟着我干，我也一定要对得起大家！”

2020年12月，一场齐鲁激光共享产业园推介会正在淄博市淄川区火热进行。坚持以市场化理念变革产业组织方式，加快推动老工业城市高质量发展，深入实施产业赋能，打造激光产业集群，这座千年古城正在迈出坚实一步。

“2014年我创业的时候，淄博当地只有我们一家激光领域的企业，但经过几年时间的培养和发展，这里逐渐形成了七八十家配套企业，产业生态日渐形成。”在颜景川的建议和淄川区政府的大力支持下，齐鲁激光共享产业园应运而生，聚合企业力量，统一配套标准，实现协同发展。产业链内多家上下游关联企业聚合发展，共同拉动产业园整体建设，也更有助于打造产业园的品牌效应。

据颜景川介绍，作为山东省和淄博市重大项目、山东新旧动能转换的重大工程，齐鲁激光共享产业园的项目总投资达10亿元，预计每年可生产5万台具有国际领先水平的激光设备，新增销售收入30亿元、利税8亿元。它将加快区域产业优化升级，为加快新旧动能转换提供“激光引擎”。“如今，我们相当于拥有了一个共享的加工中心，将大家共用的工艺集中于一起发展，共享先进设备和科研成果，企业间能够良性互动，我们还可以通过自动化和智能化改造，提升园区内入驻企业的整体层级，进一步增强产品竞争力。”颜景川坚定地说。

(责编：王震、吕骞)