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坚持发展和规范齐头并进

平台经济，有规矩才能走得远（网上中国）

本报记者 彭训文
2021年03月31日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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徐 骏作（新华社发）

江西省南昌市进贤县罗溪镇一家智慧农业园的大棚内，村民正在打包西红柿以备线上销售。
　　时 雨摄（人民图片）

网购、打车、点外卖、上网课……随着数字经济快速发展，人们衣食住行紧密关联着互联网平台。同时，一些平台企业发展不规范、不充分的问题逐渐暴露。近日召开的中央财经委员会第九次会议强调，中国平台经济发展正处在关键时期，要着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，营造创新环境，解决突出矛盾和问题，推动平台经济规范健康持续发展。

“数字化生活真便利”

在广州一家企业工作的王先生常感叹“数字化生活真便利”，他每天早上7点起床，一天的数字化生活就此开启：洗漱完毕，先通过打车软件下单。上班途中，他通过订餐软件，选了一份公司附近的早餐。在公司门口，具备人脸识别的考勤系统，准确记录他的抵达时间。下班快到家时，他在一款售卖生鲜的APP上下单一些蔬菜、鱼肉，快递员会在他到家后送货上门……

如今，越来越多中国人已经习惯这样的数字化生活，背后是像京东、美团、滴滴、微信、顺丰等互联网平台企业的发展。这些企业是平台经济的重要参与方。工信部发布的数据显示，2020年中国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入12838亿元，同比增长12.5%。其中，互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元，同比增长14.8%。

随着中国平台经济快速壮大，一批新模式、新业态逐渐兴起。特别是防疫期间，互联网平台在生活服务、在线教育、线上问诊、远程办公等方面发挥重要作用，既便利了百姓生活，又为产业升级提供新动能，为就业创业提供了新机遇。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究室副主任漆云兰说，平台经济目前主要呈现几个特征：一是市场主体非常活跃，个体规模发展较快；二是平台企业类型不断创新，形式逐渐丰富，基本涵盖了消费者生活的方方面面；三是逐渐形成平台经济的生态链，对消费端的引领和带动作用非常明显。

中央财经委员会第九次会议指出，平台经济有利于提高全社会资源配置效率，推动技术和产业变革朝着信息化、数字化、智能化方向加速演进，有助于贯通国民经济循环各环节，也有利于提高国家治理的智能化、全域化、个性化及精细化水平。

对平台经济“号脉”

你是否有过这样的遭遇：刚刚搜索过某品牌新款手机，另一个应用程序就出现消费贷的广告；才在朋友圈给朋友的颜值“点赞”，没多久就出现“美容整容贷”的推荐……这些“精准营销”背后，是一些互联网平台对金融消费者个人信息的“了如指掌”。

今年央视“3·15”晚会曝光了侵害消费者权益的诸多行为：360搜索医药广告造假链条，UC浏览器涉及为无资质公司投虚假医药广告，智联招聘、前程无忧、猎聘平台存在泄露求职者简历的现象……

“新老问题的交织叠加，进一步加剧了平台治理的复杂性。”中国信息通信研究院发布的《互联网平台治理研究报告》这样总结平台经济面临的治理难题：一方面，传统经济活动中尚未被解决好的问题，在平台时代被进一步放大。如侵权假冒、违法信息、售后服务差等问题，在网络交易类平台更为凸显。

另一方面，一些新模式、新业态出现，引发了新问题。如一些APP过度收集用户信息，数据流动与数据保护之间存在矛盾与冲突，平台社会责任缺失，强制平台内商家“二选一”、大数据“杀熟”，算法价值观异化引发推送内容低俗化、强化“信息茧房”等。

这些问题，既说明一些平台企业发展不规范、存在风险，平台经济发展不充分、存在短板，又反映出当前平台监管与审核机制还不健全。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，在发展中规范、在规范中发展，二者齐头并进，平台经济才能健康稳步发展。

为高质量发展护航

近日，国家市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》，对进一步压实平台主体责任提出多项措施。比如，要求平台经营者对平台内经营者提交的信息进行核验登记，并显著区分标记已登记和未登记的经营者；对平台内经营活动建立检查监控制度；对平台内经营者采取警示、暂停或者终止服务等措施的，应当自决定作出处理措施之日起一个工作日内予以公示有关信息；按照市场监管部门在监管执法活动中的要求，提供平台内经营者身份信息、商品或者服务信息、交易信息等。

北京大学电子商务法研究中心主任薛军在接受本报记者采访时表示，平台具有“市场”和“企业”双重属性，是实现平台经济规范健康发展的关键一环。作为贯彻落实电子商务法的重要部门规章，《网络交易监督管理办法》的出台，让电子商务法长出了“牙齿”。

随着监管强起来，平台内部治理不断深化。天猫平台相关负责人对本报记者表示，平台支持商家对发布的产品进行自检，并提供预警信息，帮助商家自检自查并进行整改。快手平台方面介绍，平台已采取管控入驻门槛、强化商品品质保障、改善售后服务保障、开展商家教育与培训等措施。比如，平台组建了近百人的买家团队，以普通消费者的身份和方式购买样品，对商品品质进行抽检。据专家指出，监管不是为了限制平台企业发展，而是要创造一个公平的市场竞争环境，让真正有竞争力的企业在创新创业大潮中脱颖而出。

“十四五”规划纲要提出，要“促进共享经济、平台经济健康发展”。专家认为，应根据平台经济发展中遇到的新情况、新问题、新业态，不断健全法律法规体系，营造良好的制度环境；同时平台要强化合法合规的经营理念，切实落实自身社会责任，立足体制机制和科技创新，方能不断为中国经济高质量发展提供活力动力，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：王震、吕骞)

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