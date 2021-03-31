我国成功发射高分十二号02星 用于国土普查等领域
2021年03月31日09:03 | 来源：人民网
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我国成功发射高分十二号02星。孙公明 摄
人民网北京3月31日电 （赵竹青）据中国航天科技集团消息，31日6时45分，长征四号丙遥三十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将高分十二号02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
据悉，此次发射任务，星箭均由中国航天科技集团八院抓总研制。高分十二号02星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。长征四号丙运载火箭是常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射，其太阳同步圆轨道运载能力可达3吨（轨道高度700公里）。
本次发射是长征四号乙系列运载火箭第73次发射，也是长征系列运载火箭第364次发射。
(责编：赵竹青、高雷)
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