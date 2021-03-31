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共享充电宝等涨价备受关注 涨价不该成为救命稻草

张立美
2021年03月31日09:08 | 来源：经济日报
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原标题：共享充电宝等涨价备受关注 涨价不该成为救命稻草

最近，共享单车、共享充电宝等共享经济涨价备受关注。虽然涨价后的共享单车、共享充电宝1小时使用费只有几元钱，看上去不贵，但共享单车的收费已经贵过了一些地方的公交车，共享充电宝使用几次的费用就能买一个新的充电宝。

市场经济条件下，企业依法享有自主定价权，共享单车等一定程度的涨价可以理解。同时，资本投资共享经济，不是为了做公益，逐利是其本质属性。前期，为角逐市场份额，共享经济企业普遍经历“烧钱大战”，存活下来的几家企业选择涨价，目的也是为了扭亏为盈。

但是，共享经济企业不该把涨价当成救命稻草，更不能以“剩者为王”的思维无休止地涨价。消费者对价格是敏感的，如果共享经济不停地涨价，不断试探用户对价格的容忍度，最终将突破用户承受价格的心理底线，导致用户流失。

从法律角度看，共享经济企业如果频繁涨价，也可能涉嫌垄断。目前经过竞争仍留在市场上的共享经济企业，大多属于具有市场支配地位的经营者，同行业竞争者很少或基本没有。按照《反垄断法》规定，经营者违反规定、滥用市场支配地位的，将被处以必要惩罚。对此，在必要的时候，有关部门可介入调查共享经济涨价是否属于垄断行为。

事实上，涨价不该成为共享经济企业尽快收回成本和实现盈利的唯一选择。共享经济企业应在合理布局、尽量不增加用户负担的情况下，寻找一个更加科学合理的盈利模式。比如，共享经济企业可以与其他企业合作拓展广告、资讯等业务，让用户和企业实现双赢。

(责编：王震、吕骞)

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