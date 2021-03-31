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去年净赚逾万亿元 中国四大银行仍面临挑战

2021年03月31日09:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：去年净赚逾万亿元 中国四大银行仍面临挑战

中新社北京3月30日电 题：去年净赚逾万亿元 中国四大银行仍面临挑战

中新社记者 王恩博

截至3月30日，中国四大银行2020年业绩已全部出炉。在去年上半年净利润均为负增长的情况下，四家银行全年净利润悉数回归“正”轨。

其中，中国工商银行实现净利润3177亿元(人民币，下同)，较上年增长1.4%；中国建设银行净利润2735.8亿元，增长1.6%；中国农业银行净利润2164.00亿元，增长1.6%；中国银行实现税后利润2050.96亿元，同比增长1.59%。

2020年，四大银行合计净赚超过1万亿元，但他们仍要面对不良率提高、净息差收窄等一系列挑战。

不良贷款率均有反弹

2020年，四大银行不良贷款率虽总体平稳，但均有所反弹。具体而言，工行不良贷款率1.58%，建行不良贷款率1.56%，农行不良贷款率1.57%，中行不良贷款率1.46%。

在各银行连场举行的业绩发布会上，其管理层纷纷给市场“宽心”。

中国银行拟任行长刘金表示，商业银行不良贷款会阶段性出现一些增减，不良率也会阶段性出现波动，“只要把它控制在一个合理的范围内，市场就不用过分担心。”

谈及去年来普惠型小微贷款延期还本付息政策对资产质量的影响，中国工商银行副行长王景武坦言压力客观存在，但影响可控。他称，在国内经济强劲增长预期下，国内企业生产经营将加速恢复，因疫情带来的临时性资金周转困难将得到缓解，从而有利于银行化解相关的延本延息贷款风险。

赚钱能力面对挑战

中国金融系统去年实现了向实体经济让利1.5万亿元的目标，今年政府工作报告明确“继续引导金融系统向实体经济让利”。在此背景下，银行净利润不可避免受到影响。

中国工商银行行长廖林介绍，过去一年工行采用多种措施，累计向实体经济让利超过1000亿元。虽然去年减费让利对全行经营有一定影响，但该行通过结构调整、结构优化和精细化管理等多种方式实现了成本收入比进一步下降，经营效益基本盘总体稳定。他并强调，商业银行只有与实体经济特别是企业风雨同舟，才能共享以后灿烂的彩虹。

作为衡量银行盈利的主要指标，处于下行通道的净息差亦让银行“烦心”。2020年，四大银行净息差均有所收窄，工行、建行净息差下降幅度更超过10个基点。

在中国建设银行行长王江看来，息差收窄已成商业银行普遍特征。他预计，2021年中国贷款利率保持平稳和适度下调，存款市场受到市场竞争和存款定期化影响，成本刚性近期出现上扬态势，货币市场利率或维持窄幅波动。“今年息差管理应该说有难度、有压力，但总体能保持平稳状态，不会出现大起大落。”

数万亿元贷款投向何方？

年报显示，过去一年四大银行信贷投放强劲，金融支持实体经济力度增强。

例如，2020年末，工行各项贷款余额为18.62万亿元，比上年末增加1.86万亿元，增长11.1%。其中，投向制造业各项贷款余额达到1.84万亿元，比年初增长2229亿元。

对于今年信贷投放布局，工行表示，将加大对“新制造、新服务、新基础产业、高技术”等“三新一高”领域，以及战略性新兴产业的支持。在区域上，继续加大对重点战略区域信贷支持，同时围绕乡村振兴战略，加大对重点县域支持。在业务结构上，对制造业转型升级和产业链供应链的资金支持，会进一步加大力度。

截至去年末，农行贷款总额则达到15.2万亿元，较年初大幅增长1.8万亿元，增速13.5%。其贷款投向主要包括服务乡村振兴和助力脱贫攻坚，重点支持小微企业发展等。

中国农业银行副行长张旭光介绍，从今年初投放情况来看，农行信贷投放项目储备充足，信贷需求较为旺盛，2021年将继续加大对乡村振兴和绿色金融的支持力度。(完)

(责编：王震、吕骞)

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