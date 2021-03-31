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为学区房“退热”不仅与房地产行业有关

杨鑫宇
2021年03月31日09:17 | 来源：中国青年报
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原标题：为学区房“退热”不仅与房地产行业有关

3月29日，《财新周刊》的一篇封面报道，将目光对准了争议重重的“学区房”市场。据报道，从3月20日起，上海地区的房地产中介已将平台上的“学区房”信息全面下线，“价位虚高”的房源将无法通过房管部门的审核查验。多家主要房地产中介机构共同承诺：不使用“学区房”字眼推介房源，同时停用了“升学率”“对口”“名额未用”等宣传话术。除了上海以外，北京也有类似动作。

很长一段时间里，不论是对子女教育极度上心的家长，还是希望从中套取利润的投机客，都对学区房趋之若鹜。有关部门制止“学区房”概念持续恶炒，显然不可能轻轻松松，而必须准备打一场扭转公众观念的“监管硬仗”。

学区房的问题，从来都不单纯是房地产行业的问题。一间普通的房子，一旦镀上“学区”的金，价格就能大涨，其最主要的原因就是教育资源分配不均。学区房的价格不仅取决于房产本身的居住价值，更来自于用房子给学龄儿童“占位”的价值。在公众普遍重视子女教育的社会环境中，这必然导致“优质学区”的房价大幅上涨。从市场监管角度看，这是房价“虚高”的明证，但在那些为子女教育焦虑不已的购房者看来，这样的价格浮动，是其需求的外化表现。

从结果上看，“学区房”概念“高烧不退”，不论给房地产市场带来了多少热度，其对教育公平的损害都不容小觑。那些有钱买、买得到学区房的人，当然会为自己抢到了稀缺教育资源而高兴，但是，对那些经济实力不足以加入“炒房战局”的家庭而言，其中的不公不言而喻。“学区房”越是受到追捧，基础教育资源便越倾向于“按财富分配”，严重违背了“划片入学”“就近入学”政策的初衷。

在许多一线、二线城市，“学区房”都有独立于整体行情之外，异军突起、独自走高的表现。在“房住不炒”的纲领之下，各地政府先后出台了一系列政策，以图稳定房价，遏制投机交易，使房屋价格回归其居住价值。然而，学区房的存在，使正在走向平稳的市场继续发生波动。

面对学区房对教育公平与房地产市场两方面的影响，设法为“学区房”概念祛魅，消除附着在学区房身上的额外价值，无疑很有必要。学区房因“学位”而产生的溢价，寄生于“就近入学”政策。对此，有关部门还应在通过调控手段控制学区房市场热度的同时，尽快完善学区划分方式，堵住漏洞，从而“釜底抽薪”，彻底化解“学区房”的困局。

在义务教育阶段实施“划片入学”“就近入学”，而不是带有竞争性质的入学选拔，其目的就是推动实现义务教育的普惠和公平。但是，在实现这一目标之前，不同学校、不同学区的教育水平必然存在差异。对此，有关部门不能原地“坐等”，而应主动有所作为。例如，推广“多校划片”，即便一个家庭买到了离名校很近的房子，还有可能被划分到同一组别的其他学校，而那些原本住在“差学区”的孩子，也有进入附近名校就读的机会。各地还应结合本地情况积极试行探索，从而寻求让学区房彻底“退热”。

(责编：王震、吕骞)

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