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“中国天眼”变身“世界巨眼” FAST今起正式向全球开放

2021年03月31日09:25 | 来源：人民网
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“中国天眼”FAST。图片来源：FAST官网

人民网北京3月31日电 （赵竹青）据中国科学院国家天文台消息，作为我国重要的科研基础设施之一，“中国天眼”FAST从今天开始，正式向全世界开放共享。这意味着“中国天眼”将变身“世界巨眼”，为全球科技进步贡献力量。

FAST是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。据介绍，自通过国家验收启动运行以来，FAST设施运行稳定可靠，发现的脉冲星数量已达到300颗，并在快速射电暴等研究领域取得重大突破。

本着开放天空的原则，“中国天眼”FAST于北京时间2021年3月31日零点向全世界天文学家发出邀约，通过官方网站征集观测申请，所有国外申请项目统一参加评审。征集项目的评审结果将于今年7月20日对外公布。观测时间将从今年8月开始。

中国科学院国家天文台表示，“中国天眼”将以更加开放的态度向全球提供研究设施，给世界天文学界提供更多的观测条件，为构建人类命运共同体贡献中国智慧，努力推动世界科技发展和人类文明进步。

(责编：赵竹青、高雷)

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