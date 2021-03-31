向家莹

原标题：多路资金重仓布局 绿色发展获政策力挺

未来五年绿色发展蓝图正加快展开。“十四五”规划纲要将“持续改善环境质量”“加快发展方式绿色转型”单独成篇，针对深入打好污染防治攻坚战、推动产业绿色升级、优化产业结构等重点领域亮出实招，为协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护勾勒出施工方略。

《经济参考报》记者了解到，下一步，监管部门将继续对污染防治保持高压态势，严厉打击突出环境违法行为。与此同时，围绕清洁生产、新能源等热点领域，中央及地方新一轮支持举措正密集出台，鼓励产业实现绿色发展。百亿级财政资金、信贷支持、社会资本也加速涌入，为推动优化产业结构和能源结构注入源头活水。

多举措织密生态环境保护网

“十四五”规划纲要提出，深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系。

当前防污、治污监管力度始终保持高压态势。30日的生态环境部新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，生态环境部将继续跟踪督导，推动整改落实，并持续保持高压态势，坚持零容忍，严厉打击重污染天气应急减排措施不落实甚至造假、自动监测弄虚作假等突出环境违法行为。26日，生态环境部启动黄河流域入河排污口排查整治专项行动，计划2年时间完成全流域排查，涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9地，排查岸线全长1.9万公里。

监管加码的同时，环境治理体系补短板工作也在提速。目前已有多地出台相关政策加快完善环境治理体系。例如，北京市印发实施《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》，提出到2025年，建立健全领导责任、企业责任、全民行动、风险防控、监管、政策、市场、信用、联防联控等九大体系，为更加有力地实施绿色北京战略提供重要支撑。湖南省则发文要求，明确各类主体权责，畅通参与渠道，补齐环境治理体制机制短板。

“‘十四五’时期我国将进一步推动高质量发展，对生态文明建设提出了新要求，健全现代环境治理体系是关键一步。”生态环境部环境规划院管理与政策研究所副所长董战峰表示，应推进生态环境权益市场化交易，加强领导干部自然资源资产离任审计，推进生态环境保护综合执法改革，完善社会监督和反馈机制。

产业绿色升级按下“快进键”

在打好污染防治攻坚战的同时，发展绿色经济、加快产业低碳转型成为生态环境高质量发展、实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手。“十四五”规划纲要提出，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。按照目标，未来五年单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放要分别降低13.5%、18%。

中国社会科学院生态文明研究所副所长庄贵阳表示，从全国层面看，沿袭传统发展模式和路径的惯性依然存在，“十四五”期间，要进一步打通“绿水青山”向“金山银山”的转换通道，大力培育绿色增长点。

地方已对新能源产业发展以及产业低碳转型按下“快进键”。例如，西藏将加快推进“光伏+储能”研究和试点，大力推动“水风光互补”，推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。甘肃酒泉加大平价风光电开发力度，新增电力装机2000万千瓦以上，致力于建成千亿级规模的清洁能源产业链。天津、河南、云南等多地提出在“十四五”期间打造千亿级新能源产业集群。

“生态文明建设为绿色发展提出了新要求。”赛迪研究院节能与环保研究所所长赵卫东指出，在能源结构上，要推进绿色能源在工业领域应用，提高光伏、风能等可再生能源在工业企业、园区应用比例，推进工业用能设备电气化。

厦门国际银行投行分析员任涛表示，绿色低碳是产业链升级方向，将进一步成为多方重点支持的投资领域。与传统投资相比，这些领域不仅拉动能力强，还代表着我国实体经济未来的转型方向，有助于我国产业体系更完整、结构更优化、创新能力更强、质量效益更好。

多路资金加速涌入生态环保领域

瞄准攻坚战、支持产业绿色升级，财政支持、信贷投放、社会资本等多路资金正加速向生态环境保护领域集结。

根据财政部日前发布的《2020年中国财政政策执行情况报告》，2021年中央财政继续安排大气、水、土壤污染防治资金，共计536亿元。推进重点生态保护修复，重点生态功能区转移支付安排882亿元。同时，支持做好碳达峰、碳中和工作，推动优化产业结构和能源结构，进一步支持风电、光伏等可再生能源发展和非常规天然气开采利用，增加可再生、清洁能源供给。

地方对生态环境财政支持力度也在加码。例如，2021年，河北省将着力支持生态文明建设，安排124.6亿元，另拟使用新增一般债安排3亿元，共127.6亿元，同比增长2%。吉林省生态环境厅下达2021年中央大气污染防治资金预算共计1.34亿元。贵州省财政厅表示，将优化支出结构，健全生态环保投入机制，规范资金管理，着力推进生态文明试验区高质量建设。

绿色发展的推进也获得金融资源大力支持。央行副行长陈雨露透露，央行将充分发挥金融支持绿色发展的资源配置功能，引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。中信银行行长方合英表示，中信银行计划今年将有800亿的绿色信贷增量，特别要提升节能环保和清洁能源等领域的绿色信贷的占比。中国工商银行行长廖林表示，今年将持续扩大绿色信贷、绿色债券等绿色投融资规模，为绿色发展提供金融服务。

社会资本也在积极发力。日前国家能源集团等企业联合发起的国能新能源产业投资基金，该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。国家电网未来5年将年均投入超过700亿美元来推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰表示，2020年推出的1.8万亿元再贷款、再贴现今年会部分转向支持绿色发展。监管部门将研究绿色资产和棕色资产差异化设置风险权重的可行性，完善对绿色发展领域信贷支持的激励机制。此外，信贷业务将进一步加大对低碳产业、绿色产业的支持。

(责编：王震、吕骞)