王璐

原标题：破解消纳补贴难题 可再生能源系列新政将出

《经济参考报》记者从3月30日举行的国新办新闻发布会上获悉，国家能源局将加快实施能源领域碳达峰行动，大力推动新时代可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展。为了破解消纳、补贴等难题，国家能源局正研究一系列新政，其中包括布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，允许企业通过交易绿证减轻利息压力等。

国家能源局局长章建华透露，国家能源局正在研究推动能源领域碳达峰碳中和的实现路径和任务举措，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新型电力系统建设、新型储能发展等重点任务，制定配套政策措施，同时抓好国家和省级“十四五”能源规划衔接工作，把可再生能源的电力消纳责任权重、节能减排和碳达峰等目标落实到规划中，支持有条件的地方率先实现碳达峰。

初步测算，“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%，比“十三五”要提高20个百分点。可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%，“可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。”国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军称。

伴随可再生能源装机规模及发电量不断增长，如何避免弃风弃光备受关注。“不能一方面发展可再生能源，一方面大量弃风弃光。”国家能源局电力司司长黄学农透露，将构建新型电力系统，多措并举保障新能源高水平的消纳利用，其中包括统筹优化新能源开发布局，在满足碳达峰碳中和需求的前提下，结合各个地区的新能源资源条件，积极推动新能源就地开发利用。

可再生能源补贴问题也是焦点。李创军表示，国家能源局会同相关部门进行了积极研究，探索通过多种方式、多种渠道来解决补贴拖欠的问题。近日财政部等几部门陆续组织开展补贴清单的审核，只要通过审核，纳入补贴清单的，就相当于对拖欠的补贴进行确权，对于确权了的企业，金融机构可以以补贴证明材料等作为增信手段，按照市场化、法治化原则自主确定贷款金额。

同时，鼓励企业通过绿证交易的方式减轻企业利息负担，分担利息压力。“我们和相关部门正在研究以企业备案的贷款合同等材料为依据，向企业核发绿证，允许企业通过交易绿证来减轻利息分担压力，这对于企业也是有效减负手段。”李创军称。

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