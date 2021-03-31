王文博 王璐

原标题：区域性国资国企综改试验扩围升级

3月30日，《经济参考报》记者从国务院国资委媒体通气会上获悉，作为国企改革三年行动的重要任务，今年区域性国资国企综合改革试验将全面再深化再提效。在上海、深圳、沈阳等第一批综改试验取得积极进展和明显成效基础上，浙江杭州、湖北武汉、陕西西安、青岛等第二批综改试验区将尽快制定方案并启动实施，积极打造综改试验升级版。值得注意的是，各地将结合区域发展定位，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，混改上市等改革将迎深层次突破。

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，上海、深圳、沈阳三地在完善体制、优化结构、激发活力上取得了明显成效。

“2021年是实施国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年。” 翁杰明强调，开展区域性综改试验，就是要立足综改地区承担的国家和区域发展战略，鼓励不同所属关系的国有企业共同适用综改政策，在更高视野、更深层次、更宽领域推进国有经济布局优化和结构调整，结合区域发展定位推动国有资本向重要行业和关键领域集中，实现国有企业高质量发展，有效发挥国有经济在优化结构、畅通循环、稳定增长中的作用。

围绕这一任务，领导小组办公室将督促支持第一批综改试验区深化落实各项任务，指导推动第二批综改试验区尽快制定方案并启动实施，特别是将指导辽宁、浙江、湖北、陕西建立好“省为主导、市为载体、省市联动、协同深化”的领导协调工作机制。

据浙江省国资委主任冯波声透露，杭州区域综改试验实施方案已经杭州市委深改委会议审议通过，近日将提交浙江省深化国企改革领导小组审议。将聚焦浙江省、杭州市国资国企实际和特色优势，积极落实数字化改革要求，一体化、全方位推进国资国企改革。

湖北武汉则着力深化央地合作、增强科技创新力量，发挥国资国企在助力武汉建设国家中心城市、疫后经济社会恢复发展中的主力军作用。陕西西安探索完善央、省、市多方国资国企合作体系，提升国有企业产业链供应链基础，推动西部大开发形成新发展格局。青岛致力于打造以国有企业家队伍建设为核心的试验模式，通过激发企业家干事创业的内生动力，搞活国有企业，服务城市建设发展。

翁杰明指出，综改试验区要成为落实国企改革三年行动的先行者，注重三年行动重点改革任务率先落实，聚焦完善体制、激发活力持续发力，攻坚克难、重点突破，以更加成熟定型的改革经验引领带动全国范围内的改革。

(责编：王震、吕骞)