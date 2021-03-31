向家莹

原标题：碳排放权交易管理暂行条例草案 公开征求意见

碳排放交易市场建设再按“快进键”。记者30日从生态环境部官网获悉，为充分发挥市场机制作用，推动温室气体减排，实现碳达峰目标和碳中和愿景，生态环境部组织起草了《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》（以下简称“修改稿”）。其中提出，国家建立碳排放交易基金。向重点排放单位有偿分配碳排放权产生的收入，纳入国家碳排放交易基金管理，用于支持全国碳排放权交易市场建设和温室气体削减重点项目。

在配额清缴方面，修改稿提出，重点排放单位足额清缴碳排放配额后，配额仍有剩余的，可以结转使用；不能足额清缴的，可以通过在全国碳排放权交易市场购买配额等方式完成清缴。重点排放单位可以出售其依法取得的碳排放配额。

修改稿提出，重点排放单位应当控制温室气体排放，如实报告碳排放数据，及时足额清缴碳排放配额，依法公开交易及相关活动信息，并接受设区的市级以上生态环境主管部门的监督管理。

修改稿明确，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。

同时，国家鼓励企业事业单位在我国境内实施可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目，实现温室气体排放的替代、吸附或者减少。

(责编：王震、吕骞)