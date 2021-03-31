人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

651家上市公司拟派发“红包”超4700亿

罗逸姝
2021年03月31日09:28 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：651家上市公司拟派发“红包”超4700亿

进入年报季，上市公司分红预案随之显现。同花顺数据显示，截至3月30日记者发稿时，A股共有809家上市公司对外披露2020年年报，其中651家上市公司宣布进行现金分红，占比达到80.47%，预计分红金额超过4700亿元。

33家公司每10股派现超10元

3月29日晚，江铃汽车披露2020年年报显示，公司拟每10股派发现金红利34.76元（含税，下同）。目前公司总股本为8.63亿股，可计算得本次分红总金额达到30亿元。3月30日，江铃汽车股价迅速涨停封板，截至当日收盘，江铃汽车收报27.93元。

从已发布的分红预案来看，今年年报季中，大比例分红案例频繁出现。此前的3月26日，中国神华披露2020年年度利润分配方案显示，公司拟派发2020年度末期股息每10股人民币18.1元。按截至2021年3月26日公司总股本198.69亿股计算，拟派发现金红利约359.62亿元，占净利润的91.8%。云南白药也推出“10股派39元”的大手笔分红预案，共拟派发现金股利49.17亿元，现金分红金额占净利润比例达89.14%。

同花顺数据显示，截至发稿，A股共有809家上市公司对外披露2020年年报，其中有651家上市公司在分配方案中宣布进行现金分红，占比高达80.47%。值得注意的是，共有374家上市公司现金分红占净利润的比例不小于30%。按照公告发布日股本进行测算，预计分红金额合计将超过4700亿元。其中每10股分派金额预计超过10元的有33家，派发金额在5元及以上的有102家。硕世生物、云南白药、爱美客、江铃汽车以及英科医疗五家上市公司每10股派息（税前）在30元以上。

“今年以来很多上市公司都愿意进行高比例分红，我觉得这是带了个好头。上市公司进行大体量的分红，既能体现公司对股东的尊重，亦能体现自身投资价值，这也符合世界范围内现金分红的普遍趋势。”申银万国证券研究所首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示。

近年来，A股上市公司分红机制不断完善。“十四五”规划纲要指出，多渠道增加城乡居民财产性收入，提高农民土地增值收益分享比例，完善上市公司分红制度，创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品。去年10月发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者，切实履行社会责任。稍早之前，证监会也表示，鼓励、引导上市公司回购、分红，增加投资者回报等。

部分“大手笔分红”存隐忧

从已披露利润分配方案的上市公司业绩看，不少“大手笔分红”的上市公司在2020年均取得了较大增幅的净利润。硕世生物年报显示，2020年公司实现营业收入17.4亿元，较上年同期增长502.39%；归属于母公司的净利润8.2亿元，同比增长878.52%。爱美客2020全年实现营业收入7.09亿元，同比增长27.18%；实现扣非净利润4.24亿元，同比大增442.95%。云南白药2020年实现营业收入327.43亿元，同比增长10.38%；归属于上市公司股东的净利润55.16亿元，同比增长31.85%，也保持了较为稳健的增速。

经济学者、允泰资本创始合伙人付立春指出，现金流“真金白银”地返还到投资者的账户里，不仅验证了企业利润的真实性，还体现出公司对股东负责任的态度，因而，高比例分红通常会带来对公司价值的重新判断，估值和股价也相对走高。

但值得注意的是，部分上市公司分红比例较高，甚至超过100%。以江铃汽车为例，该公司年报显示，公司2020年净利润为5.51亿元，但分红总金额却达到30亿元，为去年利润的近5.5倍。另据同花顺数据显示，651家进行现金分红的上市公司中，分红比例超过100%的有44家，占比约为6.76%。

“超过100%的分红比例意味着派息金额已超过当年的收益，是在拿过去的滚存利润进行分红，如果公司确实有实力，资金面较为宽松，也是可以的。”桂浩明表示。但在他看来，滚存利润属于分掉了“过去时点”的钱，这种模式实际上很难延续，也不必做过多的鼓励。因为从分红的理论来看，还是应当首先保证企业的滚动发展的持续经营，同时也要考虑资金的使用效率。

付立春指出，上市公司分红属于历史业绩的积累，“豪掷”的背后可能意味着分红仅仅是一次性的，甚至有公司分红后持续经营能力出现较大问题。因此，上市公司的持续经营能力、未来盈利情况以及资金面是否充足，需要投资者多方面考量。此外，有业内人士表示，持续分红可以保证稳定收益，投资者也可以根据分红对公司进行资产定价，但这主要是针对成熟公司而言。而对于部分新兴公司，不分红而是将利润留作资本积累，也是可以理解的。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中央引导地方科技发展资金绩效评价公示：江苏广东等五省市优秀
　　人民网北京3月31日电 （赵竹青）30日，科技部网站公布《关于中央引导地方科技发展资金绩效评价结果为优秀地方的公示》，通过专家绩效评价、问卷调查、综合绩效评价等工作，形成了绩效评价报告，江苏、广东、北京、浙江、河南绩效评价结果为优秀。公示期为3月30日至4月2日。…
商务部：上周食用农产品和生产资料价格小幅回落
　　人民网北京3月31日电（赵竹青）据商务部监测，上周（3月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降1%，生产资料市场价格下降0.1%。 食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.06元，比前一周下降1.4%，其中豆角、冬瓜、南瓜批发价格分别下降7.2%、4.6%和4.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部