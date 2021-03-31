罗逸姝

原标题：651家上市公司拟派发“红包”超4700亿

进入年报季，上市公司分红预案随之显现。同花顺数据显示，截至3月30日记者发稿时，A股共有809家上市公司对外披露2020年年报，其中651家上市公司宣布进行现金分红，占比达到80.47%，预计分红金额超过4700亿元。

33家公司每10股派现超10元

3月29日晚，江铃汽车披露2020年年报显示，公司拟每10股派发现金红利34.76元（含税，下同）。目前公司总股本为8.63亿股，可计算得本次分红总金额达到30亿元。3月30日，江铃汽车股价迅速涨停封板，截至当日收盘，江铃汽车收报27.93元。

从已发布的分红预案来看，今年年报季中，大比例分红案例频繁出现。此前的3月26日，中国神华披露2020年年度利润分配方案显示，公司拟派发2020年度末期股息每10股人民币18.1元。按截至2021年3月26日公司总股本198.69亿股计算，拟派发现金红利约359.62亿元，占净利润的91.8%。云南白药也推出“10股派39元”的大手笔分红预案，共拟派发现金股利49.17亿元，现金分红金额占净利润比例达89.14%。

同花顺数据显示，截至发稿，A股共有809家上市公司对外披露2020年年报，其中有651家上市公司在分配方案中宣布进行现金分红，占比高达80.47%。值得注意的是，共有374家上市公司现金分红占净利润的比例不小于30%。按照公告发布日股本进行测算，预计分红金额合计将超过4700亿元。其中每10股分派金额预计超过10元的有33家，派发金额在5元及以上的有102家。硕世生物、云南白药、爱美客、江铃汽车以及英科医疗五家上市公司每10股派息（税前）在30元以上。

“今年以来很多上市公司都愿意进行高比例分红，我觉得这是带了个好头。上市公司进行大体量的分红，既能体现公司对股东的尊重，亦能体现自身投资价值，这也符合世界范围内现金分红的普遍趋势。”申银万国证券研究所首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示。

近年来，A股上市公司分红机制不断完善。“十四五”规划纲要指出，多渠道增加城乡居民财产性收入，提高农民土地增值收益分享比例，完善上市公司分红制度，创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品。去年10月发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者，切实履行社会责任。稍早之前，证监会也表示，鼓励、引导上市公司回购、分红，增加投资者回报等。

部分“大手笔分红”存隐忧

从已披露利润分配方案的上市公司业绩看，不少“大手笔分红”的上市公司在2020年均取得了较大增幅的净利润。硕世生物年报显示，2020年公司实现营业收入17.4亿元，较上年同期增长502.39%；归属于母公司的净利润8.2亿元，同比增长878.52%。爱美客2020全年实现营业收入7.09亿元，同比增长27.18%；实现扣非净利润4.24亿元，同比大增442.95%。云南白药2020年实现营业收入327.43亿元，同比增长10.38%；归属于上市公司股东的净利润55.16亿元，同比增长31.85%，也保持了较为稳健的增速。

经济学者、允泰资本创始合伙人付立春指出，现金流“真金白银”地返还到投资者的账户里，不仅验证了企业利润的真实性，还体现出公司对股东负责任的态度，因而，高比例分红通常会带来对公司价值的重新判断，估值和股价也相对走高。

但值得注意的是，部分上市公司分红比例较高，甚至超过100%。以江铃汽车为例，该公司年报显示，公司2020年净利润为5.51亿元，但分红总金额却达到30亿元，为去年利润的近5.5倍。另据同花顺数据显示，651家进行现金分红的上市公司中，分红比例超过100%的有44家，占比约为6.76%。

“超过100%的分红比例意味着派息金额已超过当年的收益，是在拿过去的滚存利润进行分红，如果公司确实有实力，资金面较为宽松，也是可以的。”桂浩明表示。但在他看来，滚存利润属于分掉了“过去时点”的钱，这种模式实际上很难延续，也不必做过多的鼓励。因为从分红的理论来看，还是应当首先保证企业的滚动发展的持续经营，同时也要考虑资金的使用效率。

付立春指出，上市公司分红属于历史业绩的积累，“豪掷”的背后可能意味着分红仅仅是一次性的，甚至有公司分红后持续经营能力出现较大问题。因此，上市公司的持续经营能力、未来盈利情况以及资金面是否充足，需要投资者多方面考量。此外，有业内人士表示，持续分红可以保证稳定收益，投资者也可以根据分红对公司进行资产定价，但这主要是针对成熟公司而言。而对于部分新兴公司，不分红而是将利润留作资本积累，也是可以理解的。

(责编：王震、吕骞)