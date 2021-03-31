韦夏怡

原标题：年报陆续落地 食品饮料进入业绩兑现期

食品饮料板块近日表现抢眼。同花顺数据显示，截至3月30日，申万食品饮料板块一周内的成份股区间涨幅（算术平均）达到3.48%，在28个申万一级行业分类中居首。机构认为，随着年报陆续落地，食品饮料板块或迎业绩兑现期的投资机会。

细分领域来看，白酒依旧领涨食品饮料内各细分板块，成份股区间涨幅达9.76%，部分个股在连续回调后初现反弹迹象。而业绩披露、成都春季糖酒会举办在即，也为酒类板块带来情绪上的提振。30日，泸州老窖披露业绩快报，2020年全年实现营业总收入166.53亿元，同比增长5.28%；实现归属上市公司股东的净利润60.06亿元，同比增长29.39%，主要系2020年度高档产品销售收入增长等。

同花顺数据显示，截至3月30日，贵州茅台、五粮液、泸州老窖春节以来股价回撤幅度均超过20%。天风证券研报指出，目前高端白酒估值已经回归到合理水平，预计后续将维稳。从基本面来讲，高端白酒一季度需求稳定且逐步向好，从长期逻辑来讲，白酒行业高端化趋势确立。高端白酒的稀缺性和高壁垒已经成为共识。

随着气温回升，啤酒销量也备受关注。30日，申万食品饮料板块涨幅居前的个股中，惠泉啤酒涨4.55%，珠江啤酒涨4.18%。国金证券分析师刘宸倩统计指出，青岛啤酒1至2月销量增近35%，华润啤酒1至2月增量涨超40%，珠江啤酒年初至3月中旬增量涨超40%。预计一季度龙头销量高增态势将维持。

国家统计局公布数据显示，1至2月，全国规模以上酒、饮料和精制茶制造企业总营收为2553.2亿元，同比增长34.1%；营业成本为1557.5亿元，同比增长30.2%；利润总额为494.7亿元，同比增长66.0%。机构认为，整体来看，近期行业经营改善情况及业绩增长可观。

30日，乳品板块表现不俗，三元股份涨停，光明乳业、西部牧业、妙可蓝多等跟涨。但公开资料显示，乳品板块内上市公司去年业绩分化明显。妙可蓝多预计2020年净利润为5500万至7500万元，增长幅度达185.01%至290.02%。光明乳业年报显示，2020年营收252.2亿元、同比增11.8%，归母净利润达6.1亿元、同比增21.9%，其中第四季度营收达65.0亿元、同比增加19.8%。与此同时，三元股份此前发布了2020年年度业绩预减公告，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1033万至2025万元，与上年同期相比预计减少11409万至12401万元，同比减少85%至92%；扣除非经常性损益事项后，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少6333万至7325万元，同比减少127%至147%。

天风证券研报指出，近年来乳品龙头布局上游牧场动作不断，实为长期战略布局。由于牧场作为稀缺资源，规模化趋势越发明显后，下游乳企难以承受合作牧场供给不稳定带来的生产波动，故以控股、参股等方式加强对牧场的控制权。

(责编：王震、吕骞)