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多家未盈利上市药企去年亏损收窄

张小洁
2021年03月31日09:30 | 来源：经济参考报
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原标题：多家未盈利上市药企去年亏损收窄

　　记者梳理已发布数据发现，A股、港股上市的未盈利药企2020年净利润普遍依然为负，但多家公司亏损收窄。

　　3月30日，信达生物公布2020年度全年业绩显示，公司全年实现总收入38.44亿元，同比增长266.9%；净亏损9.98亿元，同比下降42.0%。3月25日，基石药业发布年报显示，公司营业收入由2019年的零增加至2020年的10.39亿元；年内亏损由2019年的23.08亿元减少至2020年的12.21亿元。百奥泰年报显示，2020年公司实现营业收入1.85亿元，较上年同期增长263.27倍；实现归属于母公司普通股股东的净利润为-5.13亿元，亏损较上年同期减少5.10亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.62亿元，亏损较上年同期减少1.24亿元。

　　值得注意的是，一些公司虽然净亏损减少，但扣除非经常性损益后亏损有所增加。泽璟制药2020年度业绩快报显示，报告期内，公司实现营业收入2766.09万元，归属于母公司所有者的净利润为-3.18亿元，亏损同比减少；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3.54亿元，亏损同比增长。神州细胞业绩快报显示，2020年实现归属于母公司所有者的净亏损7.13亿元，较上年同期相比减少10.34%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损7.68亿元，较上年同期相比增长16.31%。艾力斯业绩快报显示，2020年公司实现归属母公司所有者的净利润为-3.11亿元，亏损同比减少21.88%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3.58亿元，亏损同比增长78.40%。

　　此外，还有部分未盈利上市药企出现不同程度的亏损扩大。公开资料显示，康希诺2020年净亏损为3.97亿元，同比扩大152.99%；药明巨诺2020年亏损由2019年的6.33亿元增加至16.64亿元；前沿生物2020年归属于母公司所有者的净利润亏损2.31亿元，亏损较上年增加19.89%。

(责编：王震、吕骞)

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