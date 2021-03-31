闫鹏

原标题：电子烟或纳入专卖管理产业集中度将进一步提升

A股电子烟板块近日重挫，这与日前工信部等发布的电子烟参照卷烟监管政策密切相关，此举被市场解读为将进一步限制电子烟产业发展。

业内分析认为，目前具体监管细则尚未出台，未来电子烟不一定走向专卖管理。监管政策不是限制更不是为禁售，重在引导电子烟行业向规范化发展。监管落地将有效推高行业门槛，让集中度提升，利好行业上下游龙头企业。

电子烟产业或将走向专卖管理

23日，爱施德开盘即一字跌停，截至收盘，该股报9.17元，跌停板上封单达40万手。据Choice数据统计，A股上市的18家电子烟概念股中，有13家收跌，其中持有中国电子烟第一股思摩尔国际已发行股本32.44%的亿纬锂能大跌15.85%。

电子烟板块集体低迷，源于22日晚间一则消息。工信部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》。意见稿中增加了一条附则，即“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。

根据意见稿说明，由于近年来电子烟市场监管领域出现新情况、新问题，为了推进电子烟监管的法治化，应参照实施条例中关于卷烟的有关规定执行，主要为规范电子烟生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题。

2019年10月，国家市场监管总局和国家烟草专卖局曾联合发布《关于进一步保护成年人免受电子烟侵害的公告》，禁止电子烟在网上销售和打广告，随后电子烟被迫转战到线下渠道。

市场认为本次征求意见稿将再次收紧对电子烟监管，电子烟将走向专卖管理模式，即国家对雾化电子烟的生产、销售和进出口业务实行垄断经营、统一管理，且类似于卷烟的模式，在生产、批发环节不对中烟体系外发放烟草专卖许可证。

不是限制重在引导规范发展

不过，在市场众多机构看来，将处于野蛮生长阶段的电子烟纳入监管，不是限制更不是为禁售，重在引导电子烟行业向规范化发展，并不会影响行业长期的发展趋势。

“此次修例将首先明确雾化电子烟的监管主体，由中烟作为监管机构进行监督检查，加强监管是主要目的，完全禁售或完全专营专卖的可能性较低。”天风证券研究所副所长吴立说。

浙商证券轻工制造行业首席分析师史可凡同样认为，电子烟在我国贡献了大量就业、出口创汇，而且产业技术多掌握在中国企业手中，因此中烟对电子烟发展进行封堵的概率很小，后续可能出台一系列配套措施促进产业健康发展。

针对本次征求意见稿引发的关注热点，北京市控烟协会最新回应称，对电子烟的乱象应该加强监管，但建议不纳入烟草专卖监管，而是交给卫生健康部门、食品药品监管部门或市场监督管理局进行监管。北京市控烟协会会长张建枢说，电子烟只有加热不燃烧型属于烟草，其他主要类型不是烟草制品。

与此同时，在不少人士看来，电子烟监管政策若落地，或意味着雾化烟草制品（HNB）未来将具备合法性。

光大证券分析师朱悦认为，本次征求意见稿已明确将电子烟看作烟草制品，未来NHB作为更接近烟草的产物将在国内获得合法性。我国雾化烟草制品（HNB）有望逐步推出，持续满足消费者的减害需求、提升消费体验及卷烟上结构。

监管政策将让行业集中度提升

中信证券假设电子烟严格遵循专卖管理，在此极端情形下，今年1月份刚刚登陆美股的电子烟企业雾芯科技的国内经营料不复存在，思摩尔或仅在大陆保留雾化设备生产业务不接触烟油，预计2021年思摩尔调整后净利润下调20%-25%左右至约45亿，未来3年业绩CAGR由40%左右下修至30%左右。

相反，在乐观情形下，假设烟草专卖法实施条例的修改遇阻，国家转而采用“注册备案制+消费税”的方式监管雾化电子烟。此种情形下龙头公司经营确定性大幅提升、领先地位进一步巩固，收入预期保持稳定，估值有望显著提升，雾芯科技估值弹性大于思摩尔。

中信证券认为，本次征求意见稿的出台提升了政策走向专卖管理的可能性，不意味着未来一定走向专卖管理，但不论如何应把握龙头长期价值。

值得一提的是，本次征求意见稿并无监管细则出台。吴立认为，此次监管出台明确了雾化电子烟的监管主体和方向，后续还需等待具体细则落地，监管落地将有效推高行业门槛，让集中度提升，利好行业上下游龙头企业。

华泰证券认为，参照美国市场，若我国修改内容最终落地，短期我国电子烟行业发展或将放缓，电子烟生产、品牌、零售企业业绩增长短期将承压，长期电子烟产业各环节的集中度将进一步提升。

(责编：王震、吕骞)