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生态环境部：实现水生态等流域要素协同治理 构建环境保护新格局

2021年03月31日09:32 | 来源：人民网
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生态环境部例行发布会现场。人民网记者 余璐摄
生态环境部例行发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京3月31日电 （记者余璐）“‘十四五’时期，生态环境部将继续坚持山水林田湖草系统治理，努力实现由水污染治理为主向水生态、水环境、水资源等流域要素协同治理、统筹推进转变，在新发展阶段构建水生态环境保护的新格局。”在30日生态环境部举行的例行发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波回答人民网记者提问时说。

张波介绍道，截至2020年底，全国地级及以上城市2914个黑臭水体消除比例达到98.2%；全国省级及以上工业园区全部建成污水集中处理设施；2804个县级及以上城市集中式饮用水水源地10363个问题完成整改；长江保护修复攻坚战确定的12个劣Ⅴ类国控断面全部消劣，长江干流首次全线达到Ⅱ类水体，实现了历史性的突破。近年来，我国坚决打赢打好碧水保卫战，水生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

“当前在水环境方面，一些地方环境欠账、历史欠账很多。”张波表示，我国水生态环境保护工作依然是十分艰巨。一是水环境治理任务艰巨，一些地方发展方式比较粗放，城市建成区、工业园区以及港口码头等环境基础设施欠账较多。二是水生态破坏问题比较普遍，种植业、养殖业的农药化肥氮磷污染始终没得到有效解决，导致长江流域等很多地方首要污染物已经不再是COD、氨氮，而是磷酸盐，进入新发展阶段，国家的水污染主要矛盾正在发生变化。三是水环境风险不容忽视，一些地方高环境风险工业企业密集分布，与饮用水源犬牙交错，企业生产事故引发的突发环境事件居高不下；一些地方河湖底泥污染较重，存在环境隐患；太湖、巢湖、滇池等重点湖泊蓝藻水华居高不下，成为社会关注的热点和治理难点。

“十四五”规划纲要提出，到2025年地表水达到或好于Ⅲ类水体比例要达到85%。生态环境部将从哪些方面来着手推进目标达成？对此，张波谈到，“十四五”期间， 生态环境部将重点围绕“三条主线”来开展水生态环境保护工作。

“第一条主线是继承和发扬‘十三五’时期的好经验，深入打好碧水保卫战，消除黑臭水体工作要向县级延伸，以黑臭水体治理为抓手倒逼各项短板补齐。第二条主线是锚定2035年美丽中国建设远景目标，坚持精准、科学、依法治污，以改善水生态环境质量为核心，统筹水资源、水生态、水环境等要素，编制实施重点流域水生态环境保护‘十四五’规划。第三条主线是鼓励有条件的地方先行先试，力争在面源污染防治、水生态恢复等关键领域和关键环节实现突破，为开创水生态环境保护新局面，实现2035年美丽中国建设目标奠定良好基础。” 张波说。

(责编：刘佳、高雷)

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