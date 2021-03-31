吴雨

原标题：法定数字货币创新研究开放课题将关注“隐私保护”

近日，中国人民银行数字货币研究所对外发布了2021年度的法定数字货币创新研究开放课题。开放课题将围绕法定数字货币相关领域的科学问题，专注于理论、技术、应用等方面创新研究，并提出隐私保护、反洗钱监管等研究参考方向。

据介绍，央行数字货币研究所将面向国内高等院校、科研机构、金融机构、科技创新企业等开放课题，对法定数字货币相关领域的理论、核心技术、应用和功能创新等进行创新研究。

通过已提供的研究参考方向不难看出，央行数字货币研究所颇为关注法定数字货币带来的潜在货币政策创新，以及如何在保障个人用户隐私、信息安全与履行反洗钱、反恐怖主义融资等义务之间保持平衡。

此外，在创新研究方面，智能合约关键技术创新、基于5G和物联网新技术的应用场景创新等，将成为法定数字货币探索的重要方向。

(责编：王震、吕骞)