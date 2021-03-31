人民网北京3月31日电 （记者余璐）日前，记者从国家林业和草原局获悉，“2020年中国野生动植物保护十件大事”评选结果出炉，该活动已连续开展7年。

野生动植物保护十件大事是：全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚；全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查；六部门首次联合打击整治破坏野生植物资源专项行动；互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易；9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟；穿山甲升为国家一级保护动物；依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见；大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只；加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心；全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航。

一、全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚

全国人大常委会于2020年2月24日作出《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》（以下称《决定》），凡《野生动物保护法》和其他有关法律禁止猎捕、交易、运输、食用野生动物的，必须严格禁止；全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。《决定》出台后，各地区、各部门全力组织力量，坚决推进《决定》各项规定的贯彻实施，妥善处置禁食在养野生动物，推动落实对养殖户的补偿兑现，分类指导、帮扶养殖户转产转型。截至2020年12月9日，在养禁食野生动物得以处置，完成养殖户补偿任务，工作总体平稳有序。革除滥食野生动物陋习初见成效，文明健康的生活方式逐步养成，拒食野味、爱护生灵、树立生态文明新风尚正在成为全社会共识。

二、全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查

2020年5月-7月，全国人大常委会执法检查组采取赴地方检查与委托省级人大常委会检查相结合的方式，对全国31个省份开展了《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》“全覆盖”执法检查，并进行了审议。通过检查，有力促进了各地区各部门对禁食野生动物、加强野生动物保护的高度重视，统一了思想认识；有力推动了各地区各部门主动作为，及时完成禁食野生动物的处置和养殖户补偿任务；有力增强了人民群众保护野生动物的意识，形成了加强野生动物保护的良好氛围。此外，执法检查还促使国家重点保护野生动物名录的调整发布，制定依法惩治非法交易野生动物范围指导意见，解决了一些长期问题，对我国加强野生动物保护、推进生态文明建设将产生重要而深远的影响。

三、六部门首次联合开展打击整治破坏野生植物资源专项行动

2020年7月30日，打击野生动植物非法贸易部际联席会议第三次会议在北京召开，国家林业和草原局、农业农村部、中央政法委、公安部、市场监管总局和国家网信办6部门联合启动打击整治破坏野生植物资源专项行动。通过成立整治行动协调机制、加强野外巡护值守、强化网上违法违规行为治理、集中清理整顿非法经营市场和商户等措施，严厉打击乱采滥挖野生植物、破坏野生植物生长环境、违法经营利用野生植物等违法犯罪行为。

四、互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易

打击网络野生动植物非法贸易互联网企业联盟2020年有效阻击了野生植物网络非法贸易活动。截至12月底，共删除、封禁了超过300万条濒危物种及其制品非法贸易信息。该联盟探索出了一套行之有效预防网络野生动植物非法贸易的技术规范。

五、9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟

2020年7月30日，抵制野生动植物非法交易行业自律倡议活动在北京举行。中国野生动物保护协会、中国野生植物保护协会、中国中药协会、中国饭店协会、中国花卉协会、中国快递协会、中国烹饪协会、中国肉类协会、中国水产流通与加工协会等9家单位联合倡议各行业组织成立抵制野生动植物非法交易自律联盟，制订行业自律规范，以实际行动共同抵制乱捕滥采滥食、非法交易野生动植物行为。

六、穿山甲升为国家一级保护动物

国家一级保护动物穿山甲。国家林业和草原局供图

2020年6月5日，国家林业和草原局发出公告，将穿山甲属所有种由国家二级保护野生动物调整为一级。同时，专门印发通知，要求各地严格落实责任，对野外种群及其栖息地实施高强度保护；强化执法监管，严厉打击违法犯罪行为；加强科学研究，积极推进放归自然；加强宣传教育，提高公众保护意识。在打击野生动植物非法贸易部际联席会议第三次会议上，将打击穿山甲及其制品非法贸易列入2020年多部门联合开展打击野生动物违规交易执法行动工作重点。6月18日，国家林业和草原局穿山甲保护研究中心成立。截至2020年12月底，全国穿山甲资源调查中，8个省110处多次拍摄到穿山甲视频和照片，广东、江西、安徽、福建等省野外救护并放归穿山甲20余只。

七、依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见

为依法惩治非法野生动物交易犯罪，革除滥食野生动物的陋习，有效防范重大公共卫生风险，切实保障人民群众生命健康安全，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年12月18日联合印发《关于依法惩治非法野生动物交易犯罪的指导意见》（公通字〔2020〕19号）。《意见》提出依法严厉打击非法猎捕、杀害野生动物的犯罪行为，从源头上防控非法野生动物交易；要求依法严厉打击非法收购、运输、出售、进出口野生动物及其制品的犯罪行为，切断非法野生动物交易的利益链条；强调依法严厉打击以食用或者其他目的非法购买野生动物的犯罪行为，坚决革除滥食野生动物的陋习。同时明确了对涉案野生动物及其制品价值，可以根据国务院野生动物保护主管部门制定的价值评估标准和方法核算。

八、大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只

在美国史密桑宁国家动物园的大熊猫“美香”顺利产仔。国家林业和草原局供图

截至2020年12月，我国全年繁育成活大熊猫幼仔44只，大熊猫圈养总数达到633只。9只人工繁育大熊猫放归自然并成功融入野生种群，圈养大熊猫自然栖息地生存和区域濒危小种群复壮取得突破。野外引种产下7只带有野生大熊猫基因的幼仔，圈养大熊猫遗传种群结构更加优化。

九、加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心

海南长臂猿。国家林业和草原局供图

2020年8月，国家林业和草原局依托海南国家公园研究院成立国家林草局海南长臂猿保护研究中心，旨在吸引和汇集全球范围内的顶尖人才和科研力量，共同致力于海南长臂猿保护。海南长臂猿是中国特有的长臂猿，也是世界上现存最古老的长臂猿之一，目前仅存1个野外种群（5个家庭群），数量30余只。

十、全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航

2020年，全国132支志愿者团队开展保护候鸟“护飞行动”，涉及全国31个省（自治区、直辖市），开展活动3300余次，参与行动的志愿者2.2万余人次。巡护村庄4336个，救助野鸟2.22多万只，拆除猎捕网具2.03万余件，开展科普、普法讲座及展览155场，发放宣传材料11.4万多份，举报违法信息263条，查封非法经营野生鸟类网络账号68个，与196个村屯和社区签订《共建爱鸟护鸟文明乡村协约》，共建爱鸟护鸟文明乡村771个。

(责编：刘佳、高雷)