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“双碳”目标将对水污染防治产生重要影响

李禾
2021年03月31日09:47 | 来源：科技日报
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原标题：“双碳”目标将对水污染防治产生重要影响

　　科技日报北京3月30日电 （记者李禾）30日，在生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波说，碳达峰碳中和目标的提出，将对水污染防治产生重要影响。

　　张波指出，污染治理过程本身是耗能的，甚至消耗还比较大。比如污水处理有曝气的过程、投药的环节，垃圾有焚烧的过程，这些过程和环节本身都是高耗能的。碳达峰碳中和目标的提出，有利于在污染治理领域出现一些新工艺、新产品，以降低能耗；还将促进再生水的循环利用、污水处理后剩余污泥的综合利用。

　　“我国很多地方都缺水，污水处理达标后白白排放掉了，太可惜了。把这些水再生利用起来，对每个城市而言都是巨大的稳定水源。”张波说，在确保安全的前提下，水的再生利用，意味着降低了能耗、节省了药耗，既可减少污染物的排放，又可减少碳的排放。

　　“随着碳达峰碳中和目标的提出，污染治理工艺一定会发生革命性的变化，对此我们充满着期待。”张波说。

　　生态环境部提供的数据显示，截至2020年底，长江保护修复攻坚战确定的12个劣Ⅴ类国控断面全部消劣。2804个县级及以上城市集中式饮用水水源地10363个问题完成整改。全国地级及以上城市2914个黑臭水体消除比例达到98.2%。

　　张波说，黑臭水体是百姓身边的水环境问题，治理还存在诸多短板。比如城市污水收集管网建起来了，但质量不高，有错接的、混接的、漏水的；沿河环湖的城乡接合部，部分地区垃圾随意倾倒现象比较突出，导致汛期时水污染较为严重。今年将开展调研，并在调研的基础上精准、科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。

(责编：王震、吕骞)

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