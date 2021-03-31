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浙商银行与蒙牛集团达成战略合作 共同打造乳业产业链服务平台

2021年03月31日09:52 | 来源：人民网
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3月30日，浙商银行与蒙牛集团战略合作签约仪式暨“浙+牛”乳业链平台发布会在呼和浩特举行，双方将进一步实现强强联合、优势互补，充分发挥浙商银行平台化服务优势，有力推动蒙牛集团构建良好的产业链生态圈，提升双方在各自领域的核心竞争力，共同为国家奶业振兴、乡村振兴等重大战略落地实施注入金融活水。

金融创新助力奶业振兴 再创一个新蒙牛

签约仪式上，蒙牛集团总裁卢敏放表示，未来五年，蒙牛将全心投入奶业振兴行动，未来3-5年建设10大种养加产业集群，推动实现“百万头奶牛、百万亩草场、百万吨牛奶”优质奶源基地建设，持续推进大规模产业园与中小规模家庭牧场融合发展，持续推动产业转型升级，实现“再创一个新蒙牛”跨越式发展，这需要融合产业链所有合作伙伴的力量。

蒙牛集团与浙商银行战略签约

此前，在蒙牛上游新建或扩建牧场需要配套中长期融资支持，牧场采购饲料等短期资金需求无法得到及时高效的满足。在下游端，先款后货的结算方式，导致经销商因资金账期错配、资金压力大，需要提供从开户、授信审批、单笔业务提款的全流程在线服务。浙商银行在了解到这一需求后，发挥区块链技术优势，与蒙牛集团携手，创新打造“浙+牛”乳业链平台。该平台通过有效的金融模式服务上游牧场，支持下游经销商等中小微企业，打通产业链上下游，携手构建乳业产业链生态圈。

从2021年1月牧场收到首笔融资至今短短三个月时间，浙商银行与蒙牛集团为上下游客户融资突破10亿元，同时为261户上下游企业提供结算服务支持。

“浙+牛”乳业链平台正式启动

产融结合 构建产业链生态圈

据介绍，“浙+牛”乳业链平台将创新产业链授信模式，助力国家战略落地实施。通过应用蒙牛集团日常对上下游管理模式和信息产生的“数据信用”，确定融资方案，有效解决上下游客户抵押担保瓶颈，极大提升了产业链客户融资可获得性，最大限度降低融资成本，切实解决了上游牧场融资难、融资贵的问题。

同时，通过创新区块链技术应用，方便产业链上下游企业在线融资、降本增效，实现了蒙牛集团上下游客户一体化融资的突破。

发布会上，浙商银行行长徐仁艳表示，浙商银行深化实施平台化服务战略的目的就是要打造产业链银行。此次，浙商银行与蒙牛的合作是一次有益的尝试，双方将通过“共选客户”“共商标准”“共投融资”“共管业务”“共担风险”的合作方式，稳定蒙牛集团上游奶源供应的同时，有效服务实体经济，助力蒙牛实现未来五年“再创一个新蒙牛”的目标。

(责编：刘佳、吕骞)

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