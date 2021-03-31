人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

浙商银行交2020年“答卷” 全面打造产业链银行

2021年03月31日09:56 | 来源：人民网
小字号

3月30日，浙商银行发布2020年度报告。2020年，浙商银行一手抓疫情防控和金融服务，一手抓平台化业务创新推广，全年业务规模稳健增长、经营效益保持稳定。

年报显示，截至2020年末，总资产突破2万亿元，较年初增长13.74%，规模迈上新台阶。全年实现营业收入477.03亿元，拨备前利润345.29亿元，分别较上年增长2.89%、2.82%，在计提拨备的情况下实现归属于本行股东的净利润123.09亿元。年报还披露，拟每10股派现金股利1.61元，现金分红比例30.10%。

存贷款双位数增长，服务实体经济质效提升

疫情发生以来，浙商银行积极应对经济金融形势变化，响应国家降低企业融资成本、减费让利的号召，及时出台一系列帮扶措施，大力支持民营、小微企业发展，持续加大对制造业、普惠金融、民营企业、绿色金融等方面的信贷投放，其中，民营企业和普惠型小微贷款余额占比继续保持业内领先。

截至2020年末，浙商银行总资产达2.05万亿元，其中发放贷款和垫款总额1.20万亿元，增长16.26%。总负债1.92万亿元，其中吸收存款余额1.34万亿元，增长16.78%。存贷款规模持续保持两位数增长，增幅均位居上市股份制行第3位。

经营效益方面，全年实现营业收入477.03亿元，较上年增长2.89%。其中利息净收入370.95亿元，较上年增长7.02%。2020年，该行充分计提信用减值损失，实现归属于本行股东的净利润123.09亿元。

在更大规模减费让利背景下，全年主动降息、减息、减费让利数十亿。净息差2.19%，较上年下降20个BP。2020年，浙商银行抗击疫情信贷支持额2651.62亿元，普惠小微金融余额突破2000亿，新发放普惠型小微企业贷款综合融资成本同比下降54个BP。

年报显示，浙商银行贯彻落实金融供给侧结构性改革和“房住不炒”要求，强化信贷支持实体经济力度，全面推进平台化服务战略，拓展客群、夯实存款基础，资产负债结构持续优化。发放贷款和垫款余额占比自2018年末的51%增长至2020年末的57%，信贷投放稳步增长；金融投资余额占比自2018年末的34%降低至2020年末的26%，规模及占比均有所下降；吸收存款余额及占比逐年增长，由2018年末的63%增长至2020年末的70%。

其中，负债稳定性不断提升。依托零售综合金融服务平台，个人存款余额较年初增长58.49%，零售存款占比提升5个百分点。同时，有效控制同业负债依赖度，同业融入占比15.07%，处于上市同业较优水平。

平台化赋能，差异化竞争优势显著

2020年，浙商银行紧扣“六稳”“六保”工作，积极支持企业复工复产复销，助力产业链供应链，也实现了自身转型发展。

据年报披露，平台化服务已成为浙商银行的核心竞争力和鲜亮标识。截至2020年末，平台化服务融资余额占全部授信业务余额比例达37％，较年初提高11个百分点。平台化服务企业6.25万户，较年初增长38%；融资余额6784.61亿，增长49.8%。

“去年我们对供应商的现金支付比例下降了5%，浙商银行的供应链金融创新，节约了我们的现金流，资金得到有效盘活。”卧龙控股集团财务部部长汤海燕表示，“供应商也很高兴，借助卧龙的信用，不用抵押、不用担保，就可以融到低成本的资金，而且用多少借多少，实时还款。”

浙商银行全面深入实施平台化服务战略，创新区块链技术和物联网技术应用，从企业资产负债表的左边“资产”入手，应用池化融资平台、应收款链平台等，帮助实体企业盘活资产和资源、减少外部融资、降低财务成本，并对外输出金融科技和平台化服务。

在此基础上，浙商银行由点及面，围绕产业链各环节交易主体真实交易场景，将金融服务深度嵌入到产业链企业的生产、生活、资金管理和交易活动中，打造产业链银行，构建良好的供应链生态圈，降低交易成本，帮助核心企业扩大销售，提升产业链运行效率。其服务了蒙牛、华为、娃哈哈、格力、正邦、国家电网等一大批产业链龙头企业及上下游小微企业，在20多个行业形成特色金融解决方案，为近20%的A股上市公司、40%的中国500强企业提供综合金融服务。

金融科技驱动，产业链银行转型可期

“平台化业务模式有助于降低客户获取和服务成本。”标普评级在2020年对浙商银行首次评级的报告中称，并认为该行是业内最早应用区块链技术，将金融科技应用到提高效率和管理风险的银行之一。

据了解，该行打造“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台，坚持“小额分散”的授信原则，应用区块链、物联网、大数据等技术，应用大数据风险预警和管理平台，风险客户提前预警率超9成，有效降低了相关信用风险，近2-3年平台化业务新增的不良率仅0.15%。

其他核心指标方面，2020年末，浙商银行积极响应监管部门“应核尽核，应处尽处”要求，综合使用核销、债转股等手段加大不良资产处置力度。年末不良贷款率微升至1.42%，关注贷款率比2019年末下降0.59个百分点。拨备覆盖率191.01%；核心一级资本充足率为8.75%，资本充足率12.93%，整体保持合理水平。

“2021年是我国‘十四五’规划开局之年，也是浙商银行‘四五’规划起步之年。”年报致辞中，浙商银行董事长沈仁康谈及该行未来将保持战略定力，紧紧围绕“两最”总目标，以深入推进平台化服务战略为主线，巩固和培育流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务“三大特色”，打造和提升数字化、专业化、精细化“三项能力”。

展望未来，分析人士认为，浙商银行不良资产正在加速出清，平台化建设前期投入较大，年报显示客户数、融资余额等主要数据均实现高速增长，科技应用有助于获客成本下降、控制风险、提高客户黏性、业务结构调整，实现自身高质量发展。 

(责编：刘佳、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
“2020年中国野生动植物保护十件大事”揭晓
　　人民网北京3月31日电 （记者余璐）日前，记者从国家林业和草原局获悉，“2020年中国野生动植物保护十件大事”评选结果出炉，该活动已连续开展7年。 野生动植物保护十件大事是：全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚；全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查；六部门首次联合打击整治破坏野生植物资源专项行动；互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易；9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟；穿山甲升为国家一级保护动物；依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见；大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只；加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心；全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航。…
生态环境部：实现水生态等流域要素协同治理 构建环境保护新格局
　　人民网北京3月31日电 （记者余璐）“‘十四五’时期，生态环境部将继续坚持山水林田湖草系统治理，努力实现由水污染治理为主向水生态、水环境、水资源等流域要素协同治理、统筹推进转变，在新发展阶段构建水生态环境保护的新格局。”在30日生态环境部举行的例行发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波回答人民网记者提问时说。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部