3月30日，浙商银行发布2020年度报告。2020年，浙商银行一手抓疫情防控和金融服务，一手抓平台化业务创新推广，全年业务规模稳健增长、经营效益保持稳定。

年报显示，截至2020年末，总资产突破2万亿元，较年初增长13.74%，规模迈上新台阶。全年实现营业收入477.03亿元，拨备前利润345.29亿元，分别较上年增长2.89%、2.82%，在计提拨备的情况下实现归属于本行股东的净利润123.09亿元。年报还披露，拟每10股派现金股利1.61元，现金分红比例30.10%。

存贷款双位数增长，服务实体经济质效提升

疫情发生以来，浙商银行积极应对经济金融形势变化，响应国家降低企业融资成本、减费让利的号召，及时出台一系列帮扶措施，大力支持民营、小微企业发展，持续加大对制造业、普惠金融、民营企业、绿色金融等方面的信贷投放，其中，民营企业和普惠型小微贷款余额占比继续保持业内领先。

截至2020年末，浙商银行总资产达2.05万亿元，其中发放贷款和垫款总额1.20万亿元，增长16.26%。总负债1.92万亿元，其中吸收存款余额1.34万亿元，增长16.78%。存贷款规模持续保持两位数增长，增幅均位居上市股份制行第3位。

经营效益方面，全年实现营业收入477.03亿元，较上年增长2.89%。其中利息净收入370.95亿元，较上年增长7.02%。2020年，该行充分计提信用减值损失，实现归属于本行股东的净利润123.09亿元。

在更大规模减费让利背景下，全年主动降息、减息、减费让利数十亿。净息差2.19%，较上年下降20个BP。2020年，浙商银行抗击疫情信贷支持额2651.62亿元，普惠小微金融余额突破2000亿，新发放普惠型小微企业贷款综合融资成本同比下降54个BP。

年报显示，浙商银行贯彻落实金融供给侧结构性改革和“房住不炒”要求，强化信贷支持实体经济力度，全面推进平台化服务战略，拓展客群、夯实存款基础，资产负债结构持续优化。发放贷款和垫款余额占比自2018年末的51%增长至2020年末的57%，信贷投放稳步增长；金融投资余额占比自2018年末的34%降低至2020年末的26%，规模及占比均有所下降；吸收存款余额及占比逐年增长，由2018年末的63%增长至2020年末的70%。

其中，负债稳定性不断提升。依托零售综合金融服务平台，个人存款余额较年初增长58.49%，零售存款占比提升5个百分点。同时，有效控制同业负债依赖度，同业融入占比15.07%，处于上市同业较优水平。

平台化赋能，差异化竞争优势显著

2020年，浙商银行紧扣“六稳”“六保”工作，积极支持企业复工复产复销，助力产业链供应链，也实现了自身转型发展。

据年报披露，平台化服务已成为浙商银行的核心竞争力和鲜亮标识。截至2020年末，平台化服务融资余额占全部授信业务余额比例达37％，较年初提高11个百分点。平台化服务企业6.25万户，较年初增长38%；融资余额6784.61亿，增长49.8%。

“去年我们对供应商的现金支付比例下降了5%，浙商银行的供应链金融创新，节约了我们的现金流，资金得到有效盘活。”卧龙控股集团财务部部长汤海燕表示，“供应商也很高兴，借助卧龙的信用，不用抵押、不用担保，就可以融到低成本的资金，而且用多少借多少，实时还款。”

浙商银行全面深入实施平台化服务战略，创新区块链技术和物联网技术应用，从企业资产负债表的左边“资产”入手，应用池化融资平台、应收款链平台等，帮助实体企业盘活资产和资源、减少外部融资、降低财务成本，并对外输出金融科技和平台化服务。

在此基础上，浙商银行由点及面，围绕产业链各环节交易主体真实交易场景，将金融服务深度嵌入到产业链企业的生产、生活、资金管理和交易活动中，打造产业链银行，构建良好的供应链生态圈，降低交易成本，帮助核心企业扩大销售，提升产业链运行效率。其服务了蒙牛、华为、娃哈哈、格力、正邦、国家电网等一大批产业链龙头企业及上下游小微企业，在20多个行业形成特色金融解决方案，为近20%的A股上市公司、40%的中国500强企业提供综合金融服务。

金融科技驱动，产业链银行转型可期

“平台化业务模式有助于降低客户获取和服务成本。”标普评级在2020年对浙商银行首次评级的报告中称，并认为该行是业内最早应用区块链技术，将金融科技应用到提高效率和管理风险的银行之一。

据了解，该行打造“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台，坚持“小额分散”的授信原则，应用区块链、物联网、大数据等技术，应用大数据风险预警和管理平台，风险客户提前预警率超9成，有效降低了相关信用风险，近2-3年平台化业务新增的不良率仅0.15%。

其他核心指标方面，2020年末，浙商银行积极响应监管部门“应核尽核，应处尽处”要求，综合使用核销、债转股等手段加大不良资产处置力度。年末不良贷款率微升至1.42%，关注贷款率比2019年末下降0.59个百分点。拨备覆盖率191.01%；核心一级资本充足率为8.75%，资本充足率12.93%，整体保持合理水平。

“2021年是我国‘十四五’规划开局之年，也是浙商银行‘四五’规划起步之年。”年报致辞中，浙商银行董事长沈仁康谈及该行未来将保持战略定力，紧紧围绕“两最”总目标，以深入推进平台化服务战略为主线，巩固和培育流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务“三大特色”，打造和提升数字化、专业化、精细化“三项能力”。

展望未来，分析人士认为，浙商银行不良资产正在加速出清，平台化建设前期投入较大，年报显示客户数、融资余额等主要数据均实现高速增长，科技应用有助于获客成本下降、控制风险、提高客户黏性、业务结构调整，实现自身高质量发展。

(责编：刘佳、吕骞)