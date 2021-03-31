在2020年《财富》世界500强榜单中，保险行业共有26家企业上榜，中国平安保险（集团）股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司分别以1842.80亿美元、1312.44亿美元成为全球营收第一和第三的保险公司。

目前，中国保险业已成为全球第二大保险市场，但与发达国家市场相比仍处于发展初级阶段，保险深度和保险密度还处于较低水平。从其他国家保险业发展经验来看，当人均GDP突破1万美元时，保险市场将迎来强劲的发展趋势。2019年我国人均GDP首次超过1万美元，保险业尤其是人身险将进入一个新的快速发展阶段。

近年来，互联网成为推动国内人身险行业发展的重要因素之一。根据中国保险行业协会发布的《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》，互联网健康保险实现连续六年稳定增长。2020年，在疫情影响下，整个保险行业都在加速线上化转型。疫情在一定程度上改变了居民投保习惯，倒逼保险机构提升线上展业水平和数字化能力，提质增效。另一方面，银保监会鼓励保险机构为消费者提供安全便捷的线上保险服务，也推动了互联网保险的快速发展。

2020年，一款以城市为单位的全民医疗保险模式“惠民保”在国内多点开花，成为现象级产品。据不完全数据统计，截至2020年12月，各类惠民保类产品已经覆盖全国近200余个城市，参保人数超过2500万。与传统保险产品的销售路径不同，惠民保更多借助了互联网的渠道。通过互联网，实现了将惠民保直接输送到用户“指尖”，不仅解决了偏远地区用户触达的问题，也带动了普惠性健康险产品的销售，让“小镇居民”健康保障更加丰富。惠民保的快速发展折射出一个现象，国内还有大量区域的保险需求并没有得到满足，尤其是三线以下城市，存在巨大的健康保险保障方面的需求，增长迅速且潜力巨大。随着民众保险保障意识的提高，这些地区的用户开始主动获取保险相关信息，并有计划性的进行保险产品的综合配置。

水滴公司旗下水滴保是一个互联网健康险平台，目前累计保障用户数量已超1.4亿，其中七成以上来自于三线以下城市。水滴保的数据显示，小镇居民的健康险消费呈现不断升级趋势，他们购买的热门产品从保费较低的医疗险，逐渐扩展至意外险、重疾险等多个险种，人均年度保费支出近千元。

水滴保主要通过App、微信公众号、小程序、H5页面等方式来触达和服务用户，不受物理空间的限制，可以覆盖更多偏远地区的用户，比起传统保险公司和经纪公司，在一定程度上降低了产品价格，也大大提高了保险产品的覆盖范围。

同时，水滴保基于对用户数据的深刻洞察，联合保险公司定制多元化的保险产品，丰富供给。目前水滴保险商城累计上线了260余种保险产品，涵盖了医疗险、意外险、重疾险、寿险以及年金险等各个领域。

(责编：刘佳、吕骞)