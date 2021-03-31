在雄安新区1770平方公里的土地上，300余个工地塔吊林立，11多万名建设者在昼夜施工。在基础设施建设的背后，利用大数据分析能力支撑的“工程质量监理系统”保障施工安全与质量。这一系统能够对工程质量监理过程中的数据进行清洗、处理、分析和融合，从数据中分析出数百个安全相关指标，帮助识别工程质量风险。

雄安新区设立四周年之际，这样的智能化场景已从理想变为现实。四年以来，承载着“千年大计、国家大事”的雄安新区，已转入大规模开工建设阶段。作为全球首个数字孪生城市，雄安数字孪生城市同样如火如荼地建设当中，京东科技集团便承建了雄安新区数字孪生城市的数字底座——块数据平台，而开头描述的那一幕“工程质量监理”就是基于块数据平台所提供的数据分析能力。

雄安新区块数据平台驾驶舱

让数据“从一出生就长在一起”

在“一张白纸”上建设数字城市，雄安新区底层的城市大数据平台尤为重要。“块数据平台”是针对千条线、万根针穿到地下的一个点，横向去完成对各个业务条线的数据打通——政务、管理、服务数据的大融合，共同形成整个城市的活动轨迹。

基于大数据技术和新一代人工智能技术，块数据平台作为雄安新区城市大数据资源中心的实际载体，承担汇聚新区全域数据，统筹新区数据管理，实现新区数据融合应用的重要任务。也就是说，块数据平台是雄安新区的数据汇聚中心、数据管理中心、数据服务中心和AI赋能中心。未来，雄安新区建设的信息化系统将直接“长”在块数据平台上，实现各个领域的数据“从一出生就已经生长在一起”。

“块数据平台”有三大作用：第一是实现政务数据的融合，并且与社会数据、市场数据形成有效的沟通；第二是作为所有新区的信息化平台的数据层，横切进所有的管理系统，来保证在数据融合的基础上，支撑所有政府的应用在“块数据平台”上生长、发展；第三是确定统一的数据标准和数据资源目录，来保证数据的资产化以及数据的可流动、可交换、可共享。

截至去年8月底，雄安新区共有十几个机构，50多个业务系统，150多个数据库生长在块数据平台上，彻底解决了传统数据平台数据采集接口不完备、汇聚效率低、实时性差、单次数据交换体量小等顽疾。

在雄安新区块数据平台建设中，京东科技充分发挥自身在城市计算和智能城市操作系统搭建层面的优势，贡献了时空数据引擎、联邦数字网关以及莫奈视窗等核心科技，助力新区实时汇聚、融合、应用全量多模态的城市数据，打造数字孪生城市的数据基底。

基于这样的数据基底，在合法合规的前提下，未来的雄安新区可进行跨部门、跨领域、跨区域的即时数据处理和数据融合应用创新，包括政务、安全、交通、医疗、物流等各领域的应用系统都将生长在这个数据基底之上，最终实现整个新区全要素数字化和孪生化，让新区24小时的运行状态呈现实时化和规律化，由此可以探索出全新的社会治理模式、公共服务模式及数字经济的发展模式，真正实现数据多跑路、群众少跑腿。

智能城市操作系统助力市域治理现代化

块数据平台是京东科技智能城市操作系统在雄安新区的具体实践。智能城市操作系统是智能城市建设的数字基石和技术底座，它包含时空数据引擎、模块化时空AI算法、基于联邦学习的数字网关技术以及莫奈可视化平台等诸多前沿科技，可以让城市中海量数据高效、安全“对话”，实现AI算法模块化输出。

除了雄安新区之外，京东科技智能城市操作系统还在北京、南通、广汉、福清等地多点开花。

以智能城市操作系统助力南通建成的全国首个市域治理现代化指挥中心为例：最近，南通城管局正牵头开展整治扬尘行动，过去仅靠人员巡查来治理扬尘，力量有限；而现在，市域治理指挥中心通过整合住建部门、环保部门、城管部门、公安部门的视频监控和数据，对建设工地以及其他产生扬尘的源头地进行实时抓取，再推送到各个部门进行处理，提高了工作效率。通过AI+大数据的创新实践落地，破解了城市精细化管理难题。

南通市域治理现代化指挥中心

对比传统的数据平台，智能城市操作系统的数据处理速度更快、AI算法开发效率更高、数据融合起来更安全、数据呈现更直观。以“时空数据引擎”为例，“智能城市操作系统”的处理速度相比传统数据平台要快10—100倍，并且还在不断迭代；以前一个20人团队做空气质量分析和预测AI模型开发需要花费两年时间，“智能城市操作系统”只需要一个人花两天时间——开发效率的提升和成本的降低极大促进了市域治理数字化监管、服务、决策等能力迈上新的台阶。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，数据作为新型生产要素和生产资料，正与互联网、物联网、5G、人工智能、区块链等数字技术深度融合，催生和引领市域社会治理的思维嬗变和范式重塑，为国家治理体系和治理能力现代化提供源源不断的技术动力和智慧启迪。

虚实互动、孪生共长的雄安数字孪生城市已经展露锋芒。基于京东科技智能城市操作系统的雄安块数据平台正在通过汇聚城市各领域数据，助力形成“城市治理一盘棋”的智能城市新格局。

(责编：刘佳、吕骞)