3月26日，中国光大银行发布2020年年度报告。中国光大银行围绕“管理财富、服务民生”使命，积极打造“民生名品”，赋能“一流财富管理银行”建设。光大云缴费作为光大集团和光大银行在便民服务和普惠金融领域布局的战略名品，持续保持中国最大便民缴费平台领先优势，已成功打造一支民生服务先锋队，年报期间表现亮眼。

报告期末，光大云缴费平台累计接入便民缴费服务项目10,040项，比上年末增加2,837项，增长39.39%；累计输出至微信、支付宝、美团等各大互联网平台与银行同业等共575家大型机构，当年新增160家，增长38.55%；直联客户5,031.98万户，比上年末增长335.56%，其中，月活用户1,240.22万户，比上年末增长1,105.05%；缴费笔数18.65亿笔，缴费金额4,037.63亿元，主要业务指标年复合增长率呈现出跨越式增长态势。

目前，光大云缴费在发展速度、业务规模、市场占比等方面均处于行业领先地位，水、电、燃气、供暖、通讯、有线电视代收服务全国覆盖率持续提高，代理政务缴费笔数和金额大幅上升，2020年服务活跃用户突破5亿人。在发挥平台经济规模优势的基础上，光大云缴费进一步提升服务质效，通过持续简化操作流程，优化客户体验，推出云缴费APP 3.0版本，推出缴费钱包和财富钱包等缴费场景下的金融产品，积极打造“金融+生活”一体化生态圈。

光大云缴费在社会责任及品牌价值上也赢得多方肯定。凭借发挥线上化、便捷化特点和项目多、渠道广、体验好优势，为全国疫情防控“减少出行、减少聚集”作出了积极贡献。此外，光大云缴费连续6年发布《中国便民缴费产业白皮书》，获“人民银行科技发展一等奖”、中国银行业协会“最佳社会责任案例奖”等。

(责编：刘佳、吕骞)