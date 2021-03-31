3月30日，世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂”）发布2020年度业绩报告：报告期内，世茂合约销售额3003亿元，同比增长15.5%；销售均价为每平方米17536元；行业排名连续三年稳步上升。

数据显示，世茂营业额1353.5亿元，同比增长21.4%；毛利额396.7亿元，同比增长16.2%；毛利率达29.3%，始终维持行业优势；核心利润191.4亿元，同比上升24.9%；股东应占核心利润152.2亿元（包含物业股权处置收益），同比大幅上升45.2%。实现回款2252亿元，同比上升15.5%；现金及银行存款684.7亿元，同比上升14.8%。世茂酒店、商娱、服务三大专业公司冲破疫情的不利影响，实现收入86.3亿元，计划完成率达99%，同比增速33%。

在业绩发布会上，世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示：“2020年，是疫情冲击下充满挑战的‘考验之年’，世茂积极思变，稳财务、扩土储、调结构，顺利完成销售目标，实现‘利润之战’的稳步告捷。2021年，迈入第五年高质量增长，世茂将进一步提升资金管控力，强化运营力，夯实产品品牌力，统筹推进‘大飞机战略’，实现城市赋能的全面升级和长期价值的稳健兑现。”

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