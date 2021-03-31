3月29日，万达商管集团与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司。

据了解，落户珠海横琴新区的万达轻资产商管公司，是万达商管集团重组后的轻资产运营管理公司，并由万达商管集团持全部股权。该商管公司不持有物业，全面负责已开业的368个万达广场、在建的155个万达广场以及今后发展的所有万达广场的运营管理。此外，该商管公司除向不同的万达广场业主收取管理和服务费外，还将着重研究万达广场巨额线下流量变现的盈利模式。

万达轻资产商管公司今年将开展国内金融机构针对万达广场中小微企业的金融服务，提供数据支持，创新开展万达广场、酒店、影城、文旅等生态系统的大数据服务、新能源服务、广告经营服务等业务。

据悉，万达商管与珠海国资战略合作，共同打造轻重双平台，珠海国资战略入股轻资产商管公司，分享上市及发展红利，提升珠海商业的品质和能级。轻资产平台上市后，依托其丰富资源，产业链优势及科技应用场景，与珠海国资协同进行战略投资和并购，孵化和吸引更多科技和现代服务业企业落户珠海。

(责编：董童、吕骞)