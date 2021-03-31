万达轻资产商管公司落户珠海
2021年03月31日15:38 | 来源：人民网
小字号
3月29日，万达商管集团与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司。
据了解，落户珠海横琴新区的万达轻资产商管公司，是万达商管集团重组后的轻资产运营管理公司，并由万达商管集团持全部股权。该商管公司不持有物业，全面负责已开业的368个万达广场、在建的155个万达广场以及今后发展的所有万达广场的运营管理。此外，该商管公司除向不同的万达广场业主收取管理和服务费外，还将着重研究万达广场巨额线下流量变现的盈利模式。
万达轻资产商管公司今年将开展国内金融机构针对万达广场中小微企业的金融服务，提供数据支持，创新开展万达广场、酒店、影城、文旅等生态系统的大数据服务、新能源服务、广告经营服务等业务。
据悉，万达商管与珠海国资战略合作，共同打造轻重双平台，珠海国资战略入股轻资产商管公司，分享上市及发展红利，提升珠海商业的品质和能级。轻资产平台上市后，依托其丰富资源，产业链优势及科技应用场景，与珠海国资协同进行战略投资和并购，孵化和吸引更多科技和现代服务业企业落户珠海。
(责编：董童、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重拳打击非法采砂！五部门联合开展长江河道采砂综合整治行动
- 人民网北京3月31日电 （记者李源）据水利部网站消息，近日，水利部、公安部、交通运输部、工业和信息化部、市场监管总局五部门联合开展长江河道采砂综合整治视频会商，部署长江河道采砂综合整治和采砂船舶专项整治。 近年来，水利部会同有关部门及沿江各地扎实推进法律法规制度建设，深化部门、区域合作，保持高压严打态势，长江河道采砂秩序总体可控、稳定向好。…
- “2020年中国野生动植物保护十件大事”揭晓
- 人民网北京3月31日电 （记者余璐）日前，记者从国家林业和草原局获悉，“2020年中国野生动植物保护十件大事”评选结果出炉，该活动已连续开展7年。 野生动植物保护十件大事是：全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚；全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查；六部门首次联合打击整治破坏野生植物资源专项行动；互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易；9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟；穿山甲升为国家一级保护动物；依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见；大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只；加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心；全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航。…
- 评论
- 关注