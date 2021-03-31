3月30日，中骏集团发布2020年度业绩报告。报告显示，2020年，中骏集团全年合同销售达1015亿元；营业收入到326亿元，同比增长52%；应占核心溢利34亿元，同比增长27%；全年股息每股港币29分，每股全年派息过去4年复合年均增长15%；过去一年新增38幅土地，新增土地权益比约80%，报告期内总货值达4000亿。

此外，中骏集团年内溢利同比上升10%，应占核心溢利同比增长27%。剔除预收款后的资产负债率为68.7%，净负债率降至59.2%，现金短债比为1.3。

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