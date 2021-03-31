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财政部：1-2月全国发行地方政府债券4181亿元

2021年03月31日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者王震）财政部网站31日公布2021年2月地方政府债券发行和债务余额情况。2021年1-2月，全国发行地方政府债券4181亿元，其中，2月全国发行地方政府债券557亿元。截至2021年2月末，全国地方政府债务余额260166亿元。

全国地方政府债券发行情况

数据显示，2021年2月，全国发行地方政府债券557亿元。其中，发行一般债券295亿元，发行专项债券262亿元；按用途划分，全部为再融资债券。地方政府债券平均发行期限8.9年，其中一般债券9.0年，专项债券8.8年。地方政府债券平均发行利率3.45%，其中一般债券3.45%，专项债券3.45%。

2021年1-2月，全国发行地方政府债券4181亿元。其中，发行一般债券2423亿元，发行专项债券1758亿元；按用途划分，全部为再融资债券。地方政府债券平均发行期限8.1年，其中一般债券7.8年，专项债券8.6年。地方政府债券平均发行利率3.38%，其中一般债券3.36%，专项债券3.41%。

还本付息情况，1-2月地方政府债券到期偿还本金630亿元，其中，2月当月到期偿还本金599亿元；1-2月地方政府债券支付利息929亿元，其中，2月当月地方政府债券支付利息510亿元。

全国地方政府债务余额情况

截至2021年2月末，全国地方政府债务余额260166亿元，其中，一般债务129499亿元，专项债务130667亿元；政府债券258415亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。地方政府债券剩余平均年限6.7年，其中一般债券6.1年，专项债券7.3年；平均利率3.51%，其中一般债券3.51%，专项债券3.50%。

(责编：王震、章斐然)

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