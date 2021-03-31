途虎养车与固特异达成战略合作
2021年03月31日16:31 | 来源：人民网
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3月31日，轮胎制造商固特异与国内汽车养护服务平台途虎养车达成战略合作。双方宣布将在产品、数字化等方向展开深入合作，为车主提供全面养车体验。此外，双方还将联合推出“自驾甄选计划”，打造国内自驾游IP，为广大用户持续提供国内优质的自驾旅行方案。
固特异与途虎养车现场签约。途虎养车供图
据了解，目前由于多种原因，越来越多的全球消费者开始选择在线消费，“线上下单+线下安装”的消费模式也成为众多消费者进行汽车养护的首选。固特异此次与途虎养车达成战略合作，依托途虎养车线上线下整合的服务网络，将在国内打开全新的销售渠道；而途虎养车也能获取质量可靠的固特异产品，更好的塑造消费者正品信任。
在产品合作方面，双方已规划出清晰的产品线。未来，途虎平台更会有固特异独家首发产品上线，双方还将打造更丰富、优质的轮胎产品，为消费者提供更多选择。随着双方合作加深，依靠价格公开透明、一站式便捷的服务体验，以及正品货源保障等显著优势，都将进一步促成消费者对产品及服务的持续性消费。
此外，为满足用户日渐旺盛的自驾出行需求，途虎养车与固特异联合推出“自驾甄选计划”，邀请旅行业界权威大咖、KOL，共同参与评选100条自驾游路线，打造国内自驾游 IP，为广大用户持续提供国内优质的自驾旅行方案。
(责编：董童、吕骞)
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