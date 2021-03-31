人民网北京3月31日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布中国采购经理指数显示，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7个百分点，我国经济总体延续扩张态势。

对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河作出解读。

一、制造业采购经理指数稳中有升

春节过后，企业生产加快恢复，3月份制造业景气明显回升。在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上，景气面较上月有所扩大。本月主要特点：

一是供需两端同步回升。生产指数和新订单指数分别为53.9%和53.6%，高于上月2.0和2.1个百分点，表明制造业生产和需求扩张步伐有所加快。从行业情况看，非金属矿物制品、专用设备、电气机械器材、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业两个指数均高于55.0%，相关行业产需两端景气度上升较快。

二是进出口重返景气区间。春节过后，国内市场产需加快释放，加之世界主要经济体经济继续复苏，本月新出口订单指数和进口指数分别为51.2%和51.1%，高于上月2.4和1.5个百分点，其中进口指数升至近年高点。

三是大中小型企业景气度均有所回升。大、中、小型企业PMI为52.7%、51.6%和50.4%，分别高于上月0.5、2.0和2.1个百分点，不同规模企业生产经营状况均有所改善。小型企业虽然景气水平低于大、中型企业，但生产经营活动预期指数升至58.4%，表明小型企业对近期市场发展信心有所增强。

四是新动能引领态势良好。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.9%和52.9%，高于制造业总体2.0和1.0个百分点，新动能对制造业发展的引领作用持续显现。同时，两个行业的从业人员指数分别升至51.2%和50.5%，表明相关行业用工需求有所增加。

五是价格指数升至近年高点。受国际大宗商品价格持续高位运行等影响，本月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为69.4%和59.8%，高于上月2.7和1.3个百分点。从行业情况看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、通用设备、专用设备等行业原材料购进价格指数高于75.0%，化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业出厂价格指数高于70.0%，相关行业价格承压有所加大。同时，有调查企业反映，受境外疫情反复及国际经贸不畅等因素影响，近期部分进口原材料供应不足，价格上涨明显，交货周期延长。

二、非制造业商务活动指数明显回升

3月份，非制造业商务活动指数为56.3%，高于上月4.9个百分点，非制造业扩张步伐加快。

服务业升至较高景气水平。服务业商务活动指数为55.2%，高于上月4.4个百分点，表明随着疫情防控成果巩固，消费需求不断释放，服务业加快恢复。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数运行在60.0%以上高位景气水平，业务总量增长较快；受年初局部疫情影响较大的住宿、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数回升至景气区间，行业经营状况明显改善。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.9%，连续两个月位于60.0%以上高位景气区间，表明服务业企业对近期市场发展持续看好。

建筑业重返高位景气区间。3月份天气转暖，企业集中开工，建筑业施工进程加快，本月建筑业商务活动指数高于上月7.6个百分点，升至62.3%。其中，土木工程建筑业商务活动指数为65.7%，较上月大幅上升11.2个百分点，表明随着统筹推进基础设施建设等政策显效发力，行业生产活动总体加快。

三、综合PMI产出指数扩张较快

3月份，综合PMI产出指数为55.3%，高于上月3.7个百分点，表明本月我国企业生产经营活动总体加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.9%和56.3%。

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