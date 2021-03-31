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报告显示：云网融合将推动产业数字化转型升级

2021年03月31日16:42 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者毕磊）目前，企业的数字化转型已经成为主旋律，无论是传统行业包括通信、能源、电力、工业和教育等，还是新兴行业包括电商、直播等，把企业各环节要素数字化，可以推动资源最优配置，提高企业经济效率。

3月30日，在中国信息通信研究院发布的《云网融合产业发展研究报告》（以下简称《报告》）显示，云计算和网络的高效协同不仅可以提高业务敏捷性、降低成本，更可以与自身行业深度结合，突破传统的行业业务模式。云网融合是推动数字化转型的重要引擎，是基于业务需求和技术创新并行驱动带来的网络架构深刻变革，使得云和网高度协同、互为支撑、互为借鉴的一种概念模式。

2018年8月，工业和信息化部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，将企业上云的重要性提升到新的高度。2020年4月7日，国家发展改革委、中央网信办联合发文，推进“上云用数赋智”行动。在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。多项政策的发布，也在进一步驱动企业上云加速，推动云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及。

据了解，基于云网融合服务能力体系，中国信息通信研究院制定了《云网融合解决方案》系列标准，分别对底层云专网、中间层云网产品以及上层行业应用场景进行详细描述，并对各项指标提出了相应技术要求，以规范服务商的云网融合服务能力。

《报告》提出，完整的云网融合服务能力框架是服务商提供云+网+X一体化解决方案的基础。据悉，2019年我国公有云厂商综合收入总值为2734亿元，其中中国电信、中国移动、阿里云位列前三。排名前三的服务商中有两家是运营商，也说明了完整的云网融合服务能力框架对运营商的重要意义。

根据云网融合产业发展的特点，《报告》认为，云专网的重要性不断凸显，云服务商是否拥有“专网专用”能力成为区分不同云服务商的云网融合产品质量的重要差异性指标。

此外，《报告》中以移动云为例，中国移动依靠自有的云服务专网为政企用户提供了优质的上云服务。中国移动互联网（即CMNet）基于独立专有的一平面承载云服务相关业务，包括DCI、CDN节点互联、云互联、云专线、高价值互联网专线等高价值业务都承载在该平面上，保证了云网融合业务拥有强大的网络能力的支撑。同时，移动云为集团客户提供了政企专网，该专网是端到端的独立OTN网络，仅供集团客户使用，不承载任何其他业务，真正做到了专网专用。专网覆盖境内95节点及境外7节点，并可支持OTN、SDH、以太等不同业务接入，可提供高质量的跨境、跨省专线。

随着云计算应用场景的不断转变，除了电商、网站、游戏等互联网领域，工业、教育、医疗、政府等传统行业也在不断进行产业升级和转型。这些行业在上云过程中，除了要对云网有诉求外，还需要将上层行业应用与云网充分结合，形成完整的垂直行业解决方案。这就强调了“云+网+行业”一体化服务能力的重要性。

《报告》中以国家政务服务平台为例，展现了移动云的云网安融合解决方案。截止目前，平台已联通31个省（区、市）及新疆生产建设兵团、40余个国务院部门政务服务平台，接入地方部门300余万项政务服务事项和一大批高频热点公共服务。通过云网融合部署，政务服务平台能够满足异地接入、多用户、高并发等服务需求，已初步实现“一网通办、异地可办”的政务服务目标。

随着5G时代的到来，云网融合组网更加灵活，边缘计算的应用可以满足5G下探到具体行业的需求。《报告》中的宁波港5G智慧港口，就是应用了5G、云计算等新一代互联网技术，围绕宁波港开展网络及信息化建设，基于以5G为核心的高质量网络，建立精细化应用管理系统。低时延、高带宽、大连接的网络为作业区的各类设备、传感器提供了强大的接入能力，与云端服务平台的协同，提升了港口信息化水平，为港口作业的智能化转型提供了支撑。智慧港口解决方案降低了改造建设成本、提升了运营效率、提高了运营生产的安全和可靠性，为港口信息化、智能化、智慧化升级发挥了巨大的经济效益。

宁波港5G智慧港口架构

《报告》认为，未来云网融合与垂直行业的结合将更加紧密，并附加更多的行业特性。云网融合产业将依托云计算与网络互相协同的特性，完善云与网络的技术领域发展与服务模式建设，为云计算产业发展及行业应用创新奠定基础，实现千行百业全面转型升级。在技术发展和市场需求的双重结合作用下，云网融合也将与各行业各领域融合创新，推动各行业产业升级向数字化、网络化。

(责编：董童、高雷)

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