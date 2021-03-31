人民网北京3月31日电 （申佳平）国家统计局官网今日发布2021年3月中国采购经理指数（PMI）运行情况。数据显示，3月份中国制造业采购经理指数为51.9%，高于上月1.3个百分点，制造业景气回升。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为52.7%、51.6%和50.4%，较上月上升0.5、2.0和2.1个百分点，均高于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、从业人员指数均高于临界点，供应商配送时间指数位于临界点，原材料库存指数低于临界点。

生产指数为53.9%，比上月上升2.0个百分点，高于临界点，表明制造业生产扩张步伐加快。

新订单指数为53.6%，比上月上升2.1个百分点，高于临界点，表明制造业市场需求增长较快。

原材料库存指数为48.4%，比上月回升0.7个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为50.1%，比上月上升2.0个百分点，高于临界点，表明制造业企业用工量较上月略有增加。

供应商配送时间指数为50.0%，比上月上升2.1个百分点，但位于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间与上月相比变化不大。

同时，数据显示，3月份，非制造业商务活动指数为56.3%，较上月上升4.9个百分点，表明非制造业扩张有所加快。

分行业看，建筑业商务活动指数为62.3%，高于上月7.6个百分点。服务业商务活动指数为55.2%，高于上月4.4个百分点。从行业情况看，调查的21个服务业行业商务活动指数均高于临界点，其中铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。

新订单指数为55.9%，比上月上升7.0个百分点，表明非制造业市场需求较上月增加。分行业看，建筑业新订单指数为59.0%，比上月上升5.6个百分点；服务业新订单指数为55.4%，比上月上升7.3个百分点。

投入品价格指数为56.2%，比上月上升1.5个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体上涨。分行业看，建筑业投入品价格指数为63.6%，比上月上升3.4个百分点；服务业投入品价格指数为54.8%，比上月上升1.1个百分点。

销售价格指数为52.2%，比上月上升2.1个百分点，表明非制造业销售价格总体上涨幅度有所加大。分行业看，建筑业销售价格指数为55.0%，比上月上升2.5个百分点；服务业销售价格指数为51.7%，比上月上升2.0个百分点。

从业人员指数为49.7%，比上月回升1.3个百分点，表明非制造业用工景气度继续回升。分行业看，建筑业从业人员指数为55.0%，比上月上升0.8个百分点；服务业从业人员指数为48.8%，比上月回升1.4个百分点。

业务活动预期指数为63.7%，虽比上月回落0.3个百分点，但继续位于高位景气区间，表明非制造业企业对行业发展保持乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为68.1%，比上月微落0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为62.9%，比上月回落0.3个百分点。

此外，3月份，综合PMI产出指数为55.3%，比上月上升3.7个百分点，表明我国企业生产经营活动总体加快。

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