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今年小麦种植面积、产量有望“齐增”

2021年03月31日17:06 | 来源：人民网
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国家粮食和物资储备局举行新闻通气会。国家粮食和物资储备局供图

人民网北京3月31日电 （记者李栋）“今年我国小麦种植受多方面利好因素叠加，种植面积、单产和产量有望实现“齐增”，丰收在望。”今日，国家粮油信息中心首席分析师王晓辉在新闻通气会上介绍今年小麦市场情况时说。

王晓辉介绍，我国小麦常年产量在1.25亿吨至1.35亿吨之间，2020年国内小麦总产量1.34亿吨，同比增加65.5万吨，处于历史较高水平。近20年我国小麦年度进口量在4.3万吨（2008年）至838万吨（2020年）之间大幅波动，平均进口量265万吨。2020年进口量创加入WTO以来最大进口量。

种植面积方面，黄淮海和西北地区小麦种植面积预计比上年有所增加。春节后北方冬麦区气温偏高，利于冬小麦安全越冬和萌动返青；此外降水明显增加，有利于冬小麦生长。今年新小麦面积、单产和产量有望实现“齐增”，丰收在望。

数据显示，我国小麦消费结构中饲用消费波动最大。据了解，小麦需求主要包括食用需求、工业需求和饲用需求。食用需求属城乡居民刚性消费，数量在9000万吨左右；工业需求主要用于生产淀粉、酒精、酿酒等，数量在1000万吨左右。而饲用消费受小麦品质、玉米与小麦价差等因素影响，近20年在700万吨至3500万吨之间波动，年平均1382万吨。

在国内小麦市场价格走势方面，“今年1月以来小麦价格上涨，尤其是1月13日和20日两周，政策性小麦公开竞价销售基本‘高溢价、全成交’。为此，1月27日当周小麦竞价销售交易规则调整，参拍主体趋于理性，3月23日当周成交量降至100万吨左右。”王晓辉说。

(责编：董童、章斐然)

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