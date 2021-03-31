国家粮食和物资储备局举行新闻通气会。国家粮食和物资储备局供图

人民网北京3月31日电 （记者李栋）“我国粮食库存处于历史较高水平，库存消费比远超国际粮食安全警戒线，口粮品种能够满足一年以上的消费需求。”今日，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云在新闻通气会上如是说。

秦玉云介绍说，我国粮食生产连续多年丰收，今年中央一号文件和《政府工作报告》均明确提出，粮食产量要稳定在1.3万亿斤以上。从库存看，粮食库存处于历史较高水平，库存消费比远超过国际粮食安全警戒线，口粮品种能够满足一年以上的消费需求。同时，库存结构不断优化，企业商品库存增加较多，企业抵御风险能力和自我调节能力进一步增强。

秦玉云说，要持续用力抓好秋粮收购收尾工作。截至3月25日，主产区入统企业累计收购秋粮15226万吨，同比减少962万吨。其中，玉米8648万吨、中晚稻6343万吨、大豆235万吨。由于近期气温回升较快，储粮难度增加，相关部门还将督促各地指导农民做好庭院储粮、有序售粮，避免因霉粮坏粮造成损失，确保秋粮收购圆满收官。

“今年冬小麦和冬油菜籽播种面积均有所增加，目前苗情长势正常，夏粮丰收基础较好。国家对小麦和稻谷将继续实行最低收购价政策，油菜籽收购工作继续由地方政府组织开展。夏粮和早稻产量虽然只占总产的1/4左右，但作为全年粮食收购的第一仗，抓好夏粮收购对开好局、起好步很重要。”他说。

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