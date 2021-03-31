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小米争夺高端市场 雷军宣布100亿美元造车计划

2021年03月31日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者毕磊）近日，小米举行了春季发布会，推出了包括小米MIX FOLD、小米11Pro、小米11 Ultra等旗舰手机新品，以及小米笔记本Pro、小米手环6、小米路由器AX9000等AIoT新产品。此外，小米还公布：10年投入100亿美元，进军智能电动汽车领域。

争夺高端市场意图明显

2020年起，小米手机开始冲击高端市场，此次小米连续发布小米11Pro、小米11 Ultra、小米MIX FOLD等三款高端旗舰。其中，较受瞩目的是小米11 Ultra以及小米11 Pro，售价区间分别为是5999元-6999元、4999元-5699元。

小米连续发布小米11Pro、小米11 Ultra、小米MIX FOLD等三款高端旗舰。企业供图

小米公司创始人、董事长兼CEO雷军在发布会上表示，2020年小米智能手机Q4出货量同比增长31.4%，销量已重返全球前三。2021年小米手机不但会持续夯实高端市场地位，也将进一步进军超高端市场。

据了解，小米11 Pro以及小米11 Ultra在性能、相机、影音等方面都做到了更好的体验，它配备5000mAh第二代纳米硅氧负极超大电池，首次加入IP68防水，并搭载1/1.12英寸GN2手机相机。

小米MIX FOLD是小米首款折叠屏手机，采用超大8.01英寸内折2K+分辨率柔性屏幕，外屏为6.52英寸，并且是拥有掌上PC模式、AI会议助手功能的折叠屏手机。小米MIX FOLD还采用了一亿像素相机，搭载自研影像芯片——澎湃C1和液态镜头两项重磅技术。其中，澎湃C1是小米第一款自研的ISP专业影像芯片。

进军智能电动汽车业务

30日下午，小米集团在港交所发布公告，正式宣布进入造车领域。

小米集团自愿性公告智能电动车业务立项。港交所官网截图

小米在公告中表示，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。小米CEO雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

在30日晚上的小米春季发布会上，雷军首次对小米造车进行了回应。他表示，自己对电动汽车产业非常看好，过去也投了接近10家电动汽车产业公司。如今的小米公司现金流充足，他有足够的信心和实力做出更好的产品。

据悉，这次小米也将以全资的方式进军智能电动汽车领域。

实际上，小米在造车方面早有准备。小米自身积累了多年汽车相关研发投入，据国家知识产权局专利公告系统中公开的专利申请文件，小米从2015年起陆续申请了汽车定速巡航、能源补充、车辆操控、导航、辅助行驶和行车安全等汽车方向的发明专利。

此外，小米还通过对外投资方式入局。小米在2014年投资了地图厂商凯立德；2015年雷军创立的顺为资本投资了新造车公司蔚来；2016年和2019年，顺为两次注资小鹏。2020年4月，小米又投资了车载服务系统厂商博泰。

(责编：董童、高雷)

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