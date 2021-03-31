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专家聚焦可降解材料产业 行业发展迎机遇

2021年03月31日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （许维娜）自2020年1月新版“禁塑令”出台后，多个省份地区陆续发布了当地的“禁塑令”。今年《政府工作报告》中也提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，推动节能环保产业升级发展。

眼下，治理塑料污染已成为社会共识和统一行动。日前，《无机化聚烯烃膜材料》等三项团体标准发布。多位专家围绕上述话题进行交流与探讨，并提出希望通过搭建供、产、研、检平台，推动产业上下游整合，助推可降解材料产业更好发展，助力我国绿色低碳循环发展经济体系建设。

据悉，这三项团体标准分别从原材料、测试方法和终端产品的全产业链角度进行标准定位，可有效规范企业按照标准化的方式来组织生产、经营、管理和服务，促进转型升级，实现行业高质量发展。

中国产学研合作促进会执行副会长王建华表示，三项团体标准的发展与应用的空间广阔，未来将迎来关键的机遇期。他强调，下一步将在产品标准的市场应用、企业推广与科普方面，促进“政产学研金服用”等多方合力，共同提升新标准效能。

“制定高于现有基础性标准或者强制标准的团体标准，有利于规范企业按照标准化的方式来组织生产、经营、管理和服务。”中国标准化研究院质量分院院长刘碧松进一步强调，要认识到企业参与制定团体标准的意义和作用，这将进一步推进行业在经济、社会、生态等方面高质量发展。

“该标准的制定，标志着中国的无机化聚烯烃材料相关产业向更规范、更科学的方向发展，将积极推动国家节能减排的大战略，积极促进企业发挥应有的社会责任，共同努力解决白色污染问题。” 深圳兴旺环保代塑材料开发有限公司董事长程武林说。

中国标准化研究院许应成博士认为，三项无机化聚烯烃团体标准制定将迎合市场需求，推动行业发展。他还重点介绍了无机化聚烯烃系列团体标准下的无机化聚烯烃产品，可有效替代塑料制品并广泛应用于多个领域，以实现减少塑料污染。

(责编：董童、高雷)

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