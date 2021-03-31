人民网北京3月31日电 （记者乔雪峰）近日，九三学社第十二届中央委员会副主席、十一届全国人大财经委副主任贺铿在第四届中国经济发展高峰论坛上表示，稳就业、保就业要不断想办法提高居民的收入水平。“我们在制定政策的时候，一定要把眼光放在低收入群众身上，同时还要想办法壮大中产阶层。”

对于大数据、云计算，贺铿表示，不要炒空概念，要拿出具体方案。“比如，我今天要做什么，做出来能解决什么。当你能解决什么的时候，财政给予扶持，这样才是真正鼓励创新。”

2021年中央一号文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。

对此，中央党校经济学部副主任、教授、博士生导师曹立在论坛上指出了一号文件与此前新农村建设的几点区别，分别是：从产业发展到产业兴旺、从生活宽裕到生回富裕、从村容整洁到生态宜居、从管理民主到治理有效。

曹立表示，农业农村的内涵和外延都已发生了很大变化。农业不是简单的“一次产业”，是一二三产业的联动。乡村是三次产业多元共生成为农、商、文、健、旅、体、科融合发展的空间，“乡村振兴不仅助力乡村的经济发展和生态进步，更是对以乡土社会为载体的中华优秀传统文化的振兴。”

北京工业大学教授、中国流通研究院院长祝合良认为，双循环新发展格局主要有五新：一是发展重点有变化。双循环新发展格局重点强调以国内大循环为主体，国内国际循环的相互促进；二是发展关键有变化。双循环新发展格局的关键在于贯通生产、分配、流通、消费各环节，保持经济循环畅通无阻和产业关联畅通运行；三是发展基础有变化。双循环新发展格局的基础在于产业链供应链安全稳定；四是发展本质有变化。双循环新发展格局的本质在于深化改革，提高经济运行的效率，实现中国经济的高质量发展；五是发展理念有变化。双循环新发展格局是在新发展理念的基础上进行构建的。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是一个完整的理念系统，构建新发展格局必须以新发展理念为指导。

中国经济发展高峰论坛秘书长、中国品牌发展网创始人曾跃在论坛上提到，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好经济工作意义重大。“希望在此次高峰论坛中，收获对经济发展高屋建瓴的讲解，以及可借鉴可推广的经济发展经验。”

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