外汇局：1-2月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差5594亿元
2021年03月31日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者罗知之）外汇局官网3月31日消息，2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入32419亿元，支出26825亿元，顺差5594亿元。其中，货物贸易收入29516亿元，支出23039亿元，顺差6477亿元；服务贸易收入2904亿元，支出3786亿元，逆差883亿元。
按美元计值，2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入5011亿美元，支出4146亿美元，顺差865亿美元。其中，货物贸易收入4562亿美元，支出3561亿美元，顺差1001亿美元；服务贸易收入449亿美元，支出585亿美元，逆差136亿美元。
(责编：罗知之、章斐然)
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