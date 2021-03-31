新华社北京3月31日电（记者赵文君）中介机构收费、行业协会商会收费、交通物流领域收费、水电气暖等公用事业收费、商业银行收费，这五类重点领域将加强涉企收费监管。市场监管总局31日发布通知，开展2021年“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动工作，聚焦重点领域，解决企业反映强烈的痛点堵点问题。

在中介机构收费方面，重点规范行政机关指定或推荐中介服务机构将其自身应承担的中介服务费用转嫁给企业，中介机构不按规定明码标价以及在行政审批、补贴申领等过程中既充当“裁判员”又充当“辅导员”收取不合理费用等行为。

在行业协会商会收费方面，重点对具有法定职责、承担行政部门委托或授权职能、与政府部门尚未脱钩的行业协会进行抽查，严厉查处通过职业资格认定违规收费，借助行政权力搭车收费，以及将政府部门委托事项的费用转嫁给企业承担等行为。

在交通物流领域收费方面，重点查处机场、铁路等领域不执行政府定价、指导价，不按规定明码标价，对明令取消的收费项目继续收费，以及价格欺诈等不正当价格行为。沿海各省（区、市）市场监管部门要密切关注海运价格动态，加大对船公司收费的监管力度，督促船公司严格执行价格法律法规，依法查处船代、货代、堆场、报关等中介机构不按规定明码标价等价格违法行为。

在水电气暖等公用事业收费方面，重点加强供水供电供气供暖工程安装、维护维修领域的价格监管，着力查处不执行政府定价或政府指导价、收取不合理费用的违法违规行为。

在商业银行收费方面，重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务，利用贷款优势地位转嫁抵押登记费、押品评估费，不落实对中小微企业优惠政策等行为。推动商业银行落实主体责任，指导商业银行自查自纠、退费整改，主动为企业融资减轻负担。

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