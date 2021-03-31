新华社北京3月31日电 题：2020年外资来华投资同比增长81%，为啥？

新华社记者刘开雄

增长81%！近日，国家外汇管理局发布的《2020年中国国际收支报告》披露，2020年，外资来华各类投资5206亿美元，较2019年增长81%。

2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，世界经济出现严重衰退，国际金融市场大幅波动。然而，我国经济先抑后扬，走出了一条不平凡的经济增长曲线。

2020年，我国不仅成为当年全球经济唯一正增长的主要经济体，而且，根据联合国贸发会议报告，我国还成为全球最大的外资流入国。

——直接投资的“吸金效应”

直接投资，犹如一张“选票”，它代表着国际资本对一国经济中长期走势的信任与支持。

“我们疫情防控成效显著，复工复产推进迅速，加上我国良好的经济基本面，经济快速恢复。在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，这大大增强我国对外资的吸引力。”国际金融专家赵庆明说。

2020年非金融领域的直接投资中，租赁和商业服务业、信息技术服务、制造业位列前三名，占比分别为18%、17%、16%。由此可见，外资对我国经济中长期发展的信心和期待。在赵庆明看来，在新发展格局下，服务业规模增长与服务业占比增长的“双增长”预期，还将继续成为我国吸引外资直接投资的“吸金点”。

——金融领域的“两翼齐飞”

“抢滩登陆”“跑步进场”……2020年，外资对我国金融领域的投资可谓“抢眼”。

一方面，受益于全面取消外资金融机构持股比例限制的开放政策，外资金融机构以多种方式加大对金融机构的投资，我国金融业外资直接投资数额大幅增长；另一方面，人民币资产受追捧，外资纷纷扩大对境内人民币资产配置规模，不断推高证券项下外资投资新高度。

赵庆明说，全球流动性泛滥，全球金融市场动荡不安，相比之下，我国实施正常的货币政策，债券收益率表现相对突出，加上持续推进金融市场高水平双向开放，这使得证券项下的外资投资增长明显。

面向未来，我们可以预见，越来越多的国际顶尖金融机构仍将持续加大对我国金融业的投资，而我国债券市场和股票市场已被吸纳进入国际主要金融指数，国际长期资本配置境内市场的人民币资产也将不断增多。

(责编：赵欣悦、杨光宇)